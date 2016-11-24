﻿توقعات بإنفاق بلايين الدولارات في قطاع الإنشاءات في دول الخليج

دبي – وكالات: أكد مشاركون في معرض «الخمسة الكبار 2016» في مدينة دبي الإماراتية أن سوق البناء في منطقة الخليج يشهد نموا بمعدلات كبيرة، متوقعين أن يزيد معدل النمو خلال الفترة المقبلة لوجود خطط لمشروعات عقارية جديدة بمئات المليارات من الدولارات.

واختتمت أمس الخميس فعاليات الدورة الـ37 للمعرض، الذي يعد أحد أكبر معارض منتجات ومستلزمات البناء في المنطقة وإفريقيا.

وشارك في المعرض أكثر من 3100 جهة وشركة عارضة من 140 دولة على مدار 4 أيام، وقُدِّر عدد الحضور بأكثر من 80 ألف زائر ومشارك ،من قطاعات عدة متخصصة في منتجات التشييد والبناء.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد الشريف ان المعرض كشف عن مشروعات عقارية عملاقة يجري الاستعداد لتنفيذها في دول الخليج، خصوصا في الدوحة وأبوظبي ودبي، في مجالات الأسكان والسياحة والترفيه والقطاع الصحي.

وأشار إلى أن دراسات عرضت على هامش المعرض أفادت بأن دول الخليج تنفذ مشروعات سياحية وعقارية هذا العام، تكلف مليارات الدولارات رغم تراجع العائدات النفطية، نسبة كبيرة منها في دبي.

وقال محمد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة أ»ورباكون» للتجارة والمقاولات المشاركة في المعرض، ان معرض «الخمسة الكبار» أكد استقرار سوق البناء في الخليج والمستقبل الواعد له، خاصة في ظل وجود مخزون ضخم من مشاريع البناء التي تتجه دول الخليج لتنفيذها خلال السنوات المقبلة وتقدر ببلايين الدولارات.

وأضاف الخياط، الذي تنفذ شركته مشروع مركز تسوق (قطر مول)، أن الفنادق ومراكز التسوق وملاعب كرة القدم والمنتجعات السياحية فضلا عن الأبراج الضخمة تشكل موردا اقتصاديا هاما في الخليج، ما يدعو بشكل دائم إلى مضاعفة الجهود لزيادة هذه المشروعات لأنها تعني القفز نحو اقتصادات أكثر استقرارا وقوة.

وأفادت دراسة قُدمت في المعرض بأن حجم الاستهلاك من الحديد في الإمارات يصل إلى 3 ملايين طن سنويا، فيما يصل استهلاك أقطاب التسليح إلى 2.5 مليون طن سنويا.

وذكرت الدراسة أن قطاع صناعة الحديد في الإمارات شهد خلال العام الجاري تحسناً بنسبة تتراوح بين 15 في المئة إلى 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي، خصوصا مع الإعلان عن عدد من المشروعات العقارية الكبرى ضمن قطاع البنية التحتية في الدولة.

وتتوقع شركة الاستشارات العالمية «ديلويت» أن تنخفض قيمة العقود التي يتم منحها في منطقة الخليج إلى 140 مليار دولار هذا العام، بهبوط 17 في المئة مقارنة مع العام الماضي في ظل معاناة دول المنطقة جراء انخفاض أسعار النفط.

وقالت جوزين هيمانز، المسؤولة في شركة «دي.إم.جي إيفنتس»، إحدى الشركات المنظمة للمعرض «معرض الخمسة الكبار موجود بالفعل منذ 37 عاما. بدأ مع بناء دبي. بدأنا كمجموعة من خمسة معارض ونحن الآن هنا في الدورة 37. أحد أكبر التحديات التي يواجهها المعرض هذا العام هي أننا قسمناه إلى خمسة قطاعات لمنتجات متخصصة. بالتالي لدينا الآن قطاع المباني من الداخل والمباني من الخارج، والهندسة الميكانيكية، وخدمات أنابيب المياه والصرف، وقطاع أدوات البناء، وتقنيات البناء والتصميم الذكية.»

وذكر تقرير لشركة «ديلويت» بعنوان «قوى البناء والتشييد في مجلس التعاون الخليجي 2016» أن السوق السعودي هو الأكثر تضررا من ظروف السوق الصعبة، حيث يتوقع انخفاض التعاقدات به بنسبة 20 في المئة إلى 40 مليار دولار.

ودفع عجز قياسي في الميزانية بلغ نحو 100 مليار دولار في 2015 الحكومة في الرياض إلى إلغاء أو تعليق مشروعات عدة، وإرجاء مدفوعات لشركات بناء. وكانت شركات مثل «مجموعة بن لادن» و»سعودي أوجيه» من بين الشركات الأشد تضررا.

وأفاد تقرير «ديلويت» أنه على الرغم من الظروف الصعبة فإن التوقعات على المدى البعيد في المنطقة تبدو واعدة أكثر.فالسعودية تعكف على تنفيذ خطة التحول الوطني الطموح و»رؤية المملكة 2030» الأطول أمدا، التي تهدف لضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية في مسعى لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

وقال أحمد القحطاني الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية «الهدف في تحقيق رؤية المملكة 2030 نهدف إلى الوصول إلى 50 في المئة من الناتج القومي المحلي غير النفطي يكون من الصادرات السعودية. فالمشاركة في المعارض الدولية عبارة عن إحدى وسائل المهمة في الترويج أو التسويق للمنتجات السعودية. مشاركتنا هذه الرابعة في معرض الخمسة الكبار. والحمد لله ان صادرات المملكة في مواد البناء العام الماضي في 2015 وصلت 16 مليارا 43 في المئة منها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.»

وتطبق دبي وأبوظبي خططا استثمارية مماثلة، حيث من المقرر أن تستضيف دبي معرض «وورلد إكسبو في 2020» الذي من المتوقع أن تستفيد منه كل شركات البناء.

ويُقدر تقرير لشركة «بي.إن.سي» الاستشارية بعنوان «سوق إنشاءات دبي 2016» والذي كلف بإصداره معرض الخمسة الكبار القيمة الإجمالية للمشروعات التي يجري العمل فيها حاليا في دبي بنحو 400 مليار دولار على الرغم من أن 21 في المئة منها متوقف.