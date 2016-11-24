﻿السعودية تفتتح الثلاثاء المقبل مدينة رأس الخير الصناعية وتعتبرها بنية أساسية في مستقبلها الاقتصادي وتنويع مصادرها

رأس الخير – أ ف ب: وسط صحراء المنطقة الشرقية، تضع السعودية احدى البنى الاساسية لاقتصاد متنوع وغير معتمد بشكل منفرد على النفط، من ركائزه الأساسية الفوسفات والبوكسيت المستخدم لصناعة الألومينيوم، بهدف تعزيز دور صناعة التعدين في دعم اقتصاد المملكة.

وعلى بعد زهاء 80 كلم شمال الجبيل على ساحل الخليج، نشأت مدينة رأس الخير الصناعية من العدم خلال الاعوام الثمانية الماضية، في سياق تم فيه تحول السعودية إلى احد الموردين الاساسيين في سوق الاسمدة العالمية، ومزود إقليمي بالألومنيوم.

وبعد استثمارات ناهزت 35 مليار دولار، يقول مسؤولون ان المشروع وضع اللبنة الاولى لنمو إضافي. ويقول خالد المديفر، رئيس مجلس الادارة والرئيس التننفيذي لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» ان هذا المكان لم يكن موجودا في 2007. ويضيف «لم يكن ثمة أحد على الإطلاق، باستثناء عدد لا بأس به من الجمال».

وستفتتح مدينة رأس الخير رمزيا يوم الثلاثاء المقبل في احتفال يتقدمه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ويأتي في خضم خطط المملكة، اكبر مصدر للنفط في العالم، لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على إيرادات تصديره، جراء انخفاض أسعاره عالميا منذ منتصف العام 2014.

وأعلنت السعودية العام الماضي عن تسجيل عجز مالي قياسي بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع تسجيل عجز إضافي يناهز 87 مليارا في ميزانية هذه السنة. ودفع تراجع الإيرادات العامة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشف وخفض الدعم عن مواد عدة، إضافة إلى تقليص تقديمات القطاع العام وتجميد بعض المشاريع الضخمة.

وفي نيسان/ابريل الماضي، اعلنت المملكة «رؤية السعودية2030»، وهي خطة إصلاح اقتصادي طموحة تهدف بالدرجة الأولى إلى تنويع مصادر الدخل.

وعلى رغم غنى السعودية بالمعادن، ومنها النحاس واليورانيوم، بقيت مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي أقل من المتوقع، حسب الخطة التي تسعى لجعل مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد 97 مليار ريال (26 مليار دولار) بحلول 2020.

وترى الحكومة السعودية ان لقطاع التعدين القدرة على ان يكون ثالث ركائز الاقتصاد بعد النفط والصناعات البتروكيميائية.

من المنجم إلى الأسواق

وتشكل مدينة رأس الخير احدى المحطات الرئيسية في تطوير القطاع.

ويقول المديفر في مقابلة، على هامش زيارة نظمتها الحكومة السعودية لصحافيين أجانب، ان «هذا المشروع هو الأول الذي يستخدم الفوسفات في المملكة العربية السعودية. الفوسفات موجود هنا منذ 35 مليون سنة، إلا انه يتطلب بنى تحتية، والآن البنى التحتية باتت متوافرة».

ومن الشركات العاملة في المدينة الصناعية «معادن للفوسفات» وهي عبارة عن تعاون مشترك في «معادن» والشركة السعودية للصناعات البتروكيميائية «سابك». وينقل الفوسفات المستخرج من غرب مدينة عرعر، عند الحدود الشمالية، عبر سكة حديد إلى مدينة رأس الخير الصناعية حيث يتم تحويله إلى سماد. ويحمل المنتج على سفن راسية في مرفأ خاص بالمشروع، لتصديره إلى دول عدة أبرزها الهند. ويبلغ طول السكة 1450 كلم، وبنيت خصيصا لهذه المهمة. وتستخدم القطارات كذلك لنقل مادة معدنية رئيسية اخرى هي البوكسيت ذات اللون الزهري، والمستخرجة من وسط السعودية. وتقوم مصفاة في المدينة، انشئت بالتعاون بين «معادن للالومنيوم» وشركة «ألكوا» الأمريكية، بتحويل البوكسيت إلى ألومينيوم.ويوضح المديفر ان المدينة باتت «تستحوذ على حصة جيدة» من سوق الألومينيوم الإقليمية بإنتاج سنوي يناهز 750 ألف طن، الا انها لا تزال متواضعة مقارنة بالسوق العالمية. ويرجح ان تزيد هذه الكمية «لان ثمة نموا جيدا في الطلب».

ويشير إلى ان «معادن» وقعت اتفاقا مع شركة «جاغوار لاند روفر» للسيارات، لتوفير لفافات من ألواح الألومنيوم للشركة البريطانية.

وتصدر المدينة كل إنتاجها من أسمدة الفوسفات، والذي يناهز عشرة في المئة من الإنتاج العالمي. ويشير المديفر إلى ان هذا الإنتاج سيتضاعف مع مشروع فوسفات جديد سيشرع في الإنتاج.

وتضم مدينة رأس الخير منشأة خاصة لتحلية المياه ومحطة لإنتاج الكهرباء. وتمتد المدينة على مساحة اكثر من 90 الف كلم مربع. وتضم مساكن لعمالها الذين يناهز عددهم 12 ألفا.