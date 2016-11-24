﻿وزير سعودي: «رؤية 2030» ستنقل المملكة لمرحلة ما بعد النفط

إسطنول – الأناضول»: قال ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، أمس الخميس ان الهدف الأساسي لـ«رؤية المملكة 2030» هو نقل البلاد إلى مرحلة ما بعد النفط.

وتعتمد السعودية في الوقت الحالي على مبيعات النفط الخام، بنسبة تفوق 80 في المئة من إيراداتها المالية السنوية، وفق أرقام التجارة الخارجية، بمتوسط إنتاج يبلغ 10.6 مليون برميل يومياً. وأضاف أن تطبيق «رؤية 2030» سيضخ للسوق المحلية إيرادات مالية تكفل للمواطن السعودي حياة كريمة، ورفع نسبة الاستثمار في المملكة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

ويشارك القصبي في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، المنعقدة في مدينة إسطنبول.

وارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من العام الجاريإلى 12.1 في المئة مقارنة بـ 11.6 في المئة في الربع الثاني، حسب بيانات صادرة الأسبوع الماضي عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 693 ألف مواطن.

وأعلنت السعودية في 25 إبريل/نيسان الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، منذ عامين من تراجع حاد في إيراداتها المالية نتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وزاد القصبي «رؤية 2030 هي خطة اقتصادية شاملة، تشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وتحتوي على ثلاثة ركائز أساسية، هي الموقع الجغرافي الفريد، وقوة الاستثمارات والعمق العربي والإسلامي».

وتابع «يستحوذ البحر الأحمر على 13.5 في المئة من تجارة العالم، ويمكن أن تستفيد المملكة من ذلك، من خلال أن تصبح مركزاً لوجستياً كبيراً لبوابة إفريقيا وغيرها، وهناك مجالات الاستثمار والمعادن والطاقة البديلة، وتوطين الصناعات».

وحول اجتماعات «الكومسيك» رأى القصبي أن «هدفنا الرئيسي اليوم من اجتماعنا هو مراجعة استراتيجيات التمويل الإسلامي، علينا مواكبة تطور السوق سواء من سندات أو منتجات، لمعرفة احتياجاته.. وجاء هذا المؤتمر لاستشراف كل ما يحتاجه السوق في صناعة التمويل الإسلامي».

وبشأن سير قطاع التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء، أكد أن «قطاع التمويل الإسلامي يشهد نمواً كبيراً في الدول الإسلامية، وهنالك حاجة ملحة إلى تعزيز تمويل هذا القطاع».