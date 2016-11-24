﻿بيل يخضع لجراحة ويغيب ثلاثة أشهر عن ريال مدريد

مدريد – د ب أ: كشف ريال مدريد أن مهاجمه الويلزي غاريث بيل سيجري جراحة في أوتار كاحل قدمه اليمنى في مستشفى «الملك إدوارد السابع» في العاصمة البريطانية لندن في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تحت إشراف الطبيب جيمس كالدر. وتعرض بيل (27 عاما) للعديد من الإصابات منذ انضمامه للريال من توتنهام الإنكليزي في 2013. يذكر أن بيل مدد تعاقده مؤخرا مع النادي الملكي حتى 2022. وذكرت وسائل إعلام أن بيل لن يعود إلى الملاعب مجددا قبل ثلاثة أشهر، ليغيب عن كلاسيكو الكرة الأسبانية أمام برشلونة في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر المقبل وكأس العالم للأندية. وتضم قائمة المصابين في الريال آخرين مثل بيبي وكاسيميرو وتوني كروس وألفارو موراتا.

إيقاف درينكوتر لاعب ليستر ثلاث مباريات

لندن – د ب أ: تقرر غياب داني درينكوتر، لاعب وسط ليستر الإنكليزي عن ثلاث مباريات لفريقه في الدوري المحلي، بداعي الإيقاف بعد ارتكابه سلوكا عنيفا ضد أحد المنافسين. وقال نادي ليستر أن اللاعب الإنكليزي قرر عدم الطعن على قرار الإيقاف، الذي عوقب به على خلفية اعتدائه بمرفق الذراع على فالون بهرامي، لاعب واتفورد، في مباراة فريقيهما مطلع الأسبوع الجاري. وأضاف ليستر: «داني سيغيب عن مباريات الدوري أمام ميدلزبره وسندرلاند ومانشستر سيتي».

الكاف ينفي نقل كأس أمم إفريقيا 2017 من الغابون!

القاهرة – الأناضول: نفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أنباء حول نقل بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في يناير/ كانون الثاني المقبل من الغابون. وفي بيان نشره موقع الاتحاد القاري، قال: «لا صحة للشائعات المتداولة في الأيام الأخيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، عن نقل أمم إفريقيا من الغابون، كما أن الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد، أكد أكثر من مرة أنه لن يتم البحث عن دولة بديلة للغابون لاستضافة البطولة القارية». وأضاف: «ستقام البطولة في الفترة من 14 يناير/ كانون الثاني الى 5 فبراير/ شباط 2017، في مدن ليبرفيل وفرانسفيل وبورت جنتيل وأويم، حيث يستمر التحضير للبطولة بهدوء في تعاون تام بين فرق الكاف واللجنة المحلية المنظمة». وترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول نقل البطولة من الغابون لسوء الأوضاع السياسية بالبلاد.

لارسن يرحل عن تدريب هلسنبورغ السويدي

برلين – د ب أ: أنهى النجم السويدي السابق هينرك لارسن مسيرته التدريبية مع هلسنبورغ بعدما اشتبكت الجماهير مع نجله عقب خسارة الفريق في الدور الفاصل لتفادي الهبوط بالدوري السويدي. وقال ماتس أوكا تشولز رئيس النادي أن القرار بشأن رحيل لارسن تم اتخاذه بالتراضي. وكان جوردن (نجل لارسن) افتتح التسجيل لهلسنبورغ أمام ضيفه هالمستاد في إياب الدور الفاصل لتفادي الهبوط الأحد الماضي، قبل أن ينتفض الفريق الضيف ويسجل هدفين قبل النهاية، ليخسر هلسنبورغ 1/2 ويهبط إلى الدرجة الثانية. وعقب انتهاء المباراة، اقتحمت جماهير هلسنبورغ أرض الملعب وطالبت جوردن بتسليم قميصه. وكان لارسن، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا حين كان لاعبا في برشلونة، تولى تدريب ناديه السابق هلسنبورغ عام 2015.

مقتل مدير فريق الجيش السوري لكرة القدم!

دمشق – د ب أ: قتل مدير فريق الجيش السوري لكرة القدم في سقوط قذيفة على العاصمة دمشق. وقال مصدر في الاتحاد الرياضي العسكري إن «العقيد نزيه نعمان مدير فريق الجيش قتل مساء أمس الخميس جراء قذيفة أطلقها المسلحون على مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق». وتعرض نعمان لإصابة مباشرة بالرأس لفظ أنفاسه على إثرها. وتقع مدينة الفيحاء الرياضية في منطقة الفيحاء شرق العاصمة، وهي المجاورة لمنطقة القابون التي تسيطر عليها فصائل المعارضة. وتشهد أحياء العاصمة دمشق منذ منتصف الشهر الجاري سقوط عدد كبير من القذائف راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

بوزيدي يتولى تدريب بجاية الجزائري

الجزائر – د ب أ: عين مولودية بجاية متذيل ترتيب الدوري الجزائري يوسف بوزيدي مدربا جديدا له خلفا لناصر سنجاق الذي قرر الانفصال عن الفريق. وكان لخضر عجالي، المدرب المساعد لسنجاق، تولى قيادة الفريق في المباراتين الاخيرتين للمولودية في مسابقة الدوري، قبل ان يقرر الانسحاب برفقة مدرب حراس المرمى، بعد الخسارة القاسية صفر/4 أمام اولمبي المدية الثلاثاء الماضي، في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة. وترك بوزيدي تدريب نصر حسين داي في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، بعد الخسارة امام مولودية وهران صفر/1 في المرحلة الثامنة من الدوري، علما أنه سيتولى منصبه الجديد بصفة رسمية الاحد المقبل بعد انقضاء صلاحية الاجازة المرضية التي قدمها سنجاق لإدارة النادي.