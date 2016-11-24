﻿الكرواتي شيليتش يواجه الأرجنتيني ديلبونيس في افتتاح النهائي اليوم

زغرب – د ب أ: يفتتح مارين شيليتش لاعب التنس الأول في كرواتيا ومنافسه الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس مواجهة نهائي كأس ديفيز عام 2016 اليوم، وفقا لما أسفرت عنه قرعة مباريات الدور النهائي أمس.

وبينما تطمح كرواتيا (الدولة المضيفة) للتتويج بلقبها الثاني في البطولة بعدما أحرزت اللقب عام 2005، فإن الأرجنتين تبحث عن اللقب الأول خلال النهائي الخامس الذي تخوضه في البطولة. وتجمع المباراة الثانية للقاءات للفردي اليوم بين إيفو كارلوفيتش، الذي يخوض مباراته الأولى في المسابقة مع منتخب كرواتيا منذ أربعة أعوام، والنجم الأرجنتيني المخضرم خوان مارتن دل بوترو. ولم يشارك دل بوترو في أي من بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين لمدة شهر تقريبا، حيث عاد إلى أمريكا الجنوبية للاستعداد جيدا للنهائي، بعدما عاد مجددا للملاعب هذا الموسم، عقب تعافيه من إصابته في معصم اليد أبعدته فترة طويلة للغاية. ويلتقي الثنائي الكرواتي فرانكو سكوغور وإيفان دوديغ مع نظيره الأرجنتيني المكون من ليوناردو ماير غاوديو بيا في مباراة الزوجي غدا السبت، فيما تجرى مباراتا الفردي المعكوس الأحد. ويبدو شيليتش، المصنف السادس عالميا حاليا، واثقا من قدراته قبل خوضه النهائي، عقب مشاركته في البطولة الختامية للموسم التي جرت بالعاصمة البريطانية لندن مؤخرا. وقال دل بوترو، مرددا ما قاله الاسبوع الماضي: «كرواتيا مرشحة للفوز. لاعبو كرواتيا يلعبون في وطنهم، وانهم فريق قوي». وأضاف: «لم نكن مرشحين للفوز في المربع الذهبي في مواجهة بريطانيا في غلاسغو، لكننا فاجأنا الجميع، ونتطلع لتحقيق الأمر ذاته الآن». وتحدث دل بوترو عن مباراته مع كارلوفيتش (37 عاما)، حيث يرى أنها ستكون تحديا ضخما. وقال اللاعب الأرجنتيني: «سيتعين الاحتفاظ بتركيزي، إن مجرد فقدان الإرسال مرة واحدة ربما يكلفني المباراة، من العظيم للغاية أن أكون في النهائي عقب الإصابات العديدة التي عانيت منها». في المقابل، وصف شيليتش دل بوترو بـ»اللاعب العظيم والشخص اللطيف للغاية»، مضيفا: «لدينا علاقات جيدة مع بعضنا بعضا بحكم لقاءاتنا العديدة في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين. إنه شخص إيجابي للغاية». ورغم إخفاق الأرجنتين في الفوز باللقب حتى الآن عقب خسارتها في النهائيات الأربعة السابقة، فإنها فازت في جميع مواجهاتها الثلاث السابقة مع كرواتيا أعوام 2002 و2006 و2012.