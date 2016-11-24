﻿لاف يحقق رقما قياسيا بتسجيل 34 نقطة في الربع الأول!

واشنطن – رويترز: حقق كيفن لاف لاعب كليفلاند كافاليرز رقما قياسيا وسجل 34 نقطة في الربع الأول ليقود حامل اللقب للفوز 137-125 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.

وأحرز لاف ثماني رميات ثلاثية في الربع الافتتاحي فقط، ليتفوق على مجموع ما سجله بورتلاند 34-31. وكاد أن يعادل الرقم القياسي للرميات الثلاثية في ربع واحد والذي سجله كلاي ثومبسون لاعب غولدن ستيت واريورز أمام سكرامنتو كينغز في يناير/ كانون الثاني 2015 عندما أحرز تسع رميات ثلاثية و37 نقطة في الربع الثالث. وأنهى لاف المباراة مسجلا 40 نقطة وهو الأكبر منذ انضمامه إلى كافاليرز في موسم 2014-2015. لكن تألق ليبرون جيمس وكايري ايرفينغ يلقي بظلاله في المعتاد على اللاعب الذي شارك في مباراة كل النجوم ثلاث مرات. وغاب لاف عن النهائي في 2015 أمام غولدن ستيت بسبب إصابة في الكتف وتعرض لانتقادات كبيرة في الموسم الماضي قبل أن يساعد الفريق على حصد اللقب على حساب غولدن ستيت نفسه. وأصبح لاف هذا الموسم داخل دائرة الضوء في هجوم كافاليرز وقبل المباراة الاخيرة وصل متوسط نقاطه إلى أكثر من 20 نقطة في المباراة الواحدة. وسجل أوستن ريفرز 22 نقطة في أعلى معدل بين لاعبي فريقه ليقود لوس انجليس كليبرز للفوز 124-104 على دالاس مافريكس. ويمر كليبرز بأفضل بداية لموسم في تاريخه وحسم الأمور أمام مافريكس بعدما سجل لاعبوه 68 نقطة في النصف الاول. وخاض ديرك نوفيتسكي لاعب دالاس أول مباراة بعد غيابه عن أول ثماني مواجهات من الموسم بسبب اصابة في وتر العرقوب. وأنهى المباراة مسجلا 10 نقاط واستحوذ على ست كرات مرتدة خلال 20 دقيقة. وتفوق سان انطونيو سبيرز 119-114 على تشارلوت هورنتس بفضل 30 نقطة من لاعبه كاوهي ليونارد ليحقق انتصاره السابع على التوالي. وسجل دوايت هاوارد 23 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة واضاف بول ميلساب 18 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ليقودا اتلانتا هوكس للفوز 96-85 على انديانا بيسرز وهي الهزيمة الثالثة على التوالي للاخير. وتألق لاعبو بوسطن سيلتكس في الربع الاخير ليقوز 111-92 على بروكلين نيتس. وأوقف ديترويت بيستونز مسيرة من أربع هزائم متتالية بالفوز على ميامي هيت 107-84. وتغلب تورونتو رابتورز 115-102 على هيوستن روكتس وفاز يوتا جاز 108-83 على كولورادو ناغتس لينهي مسلسلا من أربع هزائم متتالية.