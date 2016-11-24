﻿الدوري الإماراتي: الأهلي يفرط في الفوز ويتعادل مع الظفرة

دبي – د ب أ: فرط الأهلي في فوز كان في متناوله على حساب ضيفه الظفرة، ليسقط في فخ التعادل 3/3 في المرحلة الثامنة للدوري الإماراتي.

وأهدر الأهلي، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الثانية على التوالي، نقطتين ثمينتين في صراعه للمنافسة على اللقب، ليصبح رصيده 14 نقطة في المركز الثالث من سبع مباريات، بفارق سبع نقاط خلف الوصل (المتصدر) الذي خاض ثمانية لقاءات. وارتفع رصيد الظفرة، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية، إلى عشر نقاط في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وبادر ماخيتي ديوب بالتسجيل للظفرة في الدقيقة 24. وسرعان ما انتفض الأهلي مع مطلع الشوط الثاني، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال أربع دقائق عن طريق عيسى أحمد ووليد عباس وأحمد خليل في الدقائق 51 و53 و55. واستغل الظفرة حالة الهدوء التي طغت على أداء الأهلي لينجح ديوب في هز الشباك مرة أخرى ويسجل الهدفين الثاني والثالث للظفرة في الدقيقتين 70 و78 من ركلة جزاء، لينصب نفسه بطلا للمباراة بإحرازه ثلاثة أهداف (هاتريك). ويأتي التعادل المخيب ليزيد من حالة الإحباط التي تشعر بها جماهير الأهلي، لا سيما بعد خسارة الفريق صفر/2 أمام مضيفه الجزيرة في المرحلة الماضية.

الدوري القطري: الشحانية يتعادل مع الوكرة… والغرافة يجتاز الخور

الدوحة – د ب أ: فرض التعادل الإيجابي 2/2 نفسه على لقاء الشحانية مع ضيفه الوكرة، في المرحلة الثامنة للدوري القطري، التي شهدت أيضا فوز الغرافة 2/1 على مضيفه الخور.

وتقدم الوكرة بهدفين حملا توقيع حمود اليزيدي ومحسن متولي في الدقيقتين 19 و40 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص عبدالله اليازيدي الفارق بتسجيله الهدف الأول للشحانية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني كثف الشحانية هجماته بغية إدراك التعادل، ليسجل محمد طيايبة الهدف الثاني قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. وارتفع رصيد الشحانية إلى تسع نقاط في المركز الثامن، فيما رفع الوكرة رصيده إلى ثلاث نقاط ولكنه ظل في قاع الترتيب. وبرهن الغرافة على تعافيه من بدايته المتعثرة هذا الموسم وأكد سعيه القوي للعودة إلى صراع المنافسة على المقدمة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الثمين والمتأخر 2/1 على مضيفه الخور. وتقدم جونسون كندريك للغرافة في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل محسن ياجور للخور في الدقيقة 54. وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، سجل محمد رزاق هدف الفوز القاتل للغرافة في الدقيقة 88 من ركلة جزاء. وارتفع رصيد الغرافة إلى 14 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد الخور عند ثماني نقاط في المركز العاشر.

الدوري المصري: الأهلي يستعيد الصدارة بثلاثية متأخرة في طلائع الجيش

القاهرة – د ب أ: استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري، إثر فوزه الثمين 3/صفر على ضيفه طلائع الجيش في ختام المرحلة العاشرة، التي شهدت أيضا فوز طنطا على ضيفه الإنتاج الحربي 1/صفر.

وارتفع رصيد الأهلي (حامل اللقب)، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي والثامن في المسابقة هذا الموسم، إلى 26 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام مصر المقاصة (المتصدر السابق)، الذي ما زال له مباراة مؤجلة أمام الزمالك. وتجمد رصيد طلائع الجيش، الذي تكبد خسارته الأولى هذا الموسم، عند 16 نقطة في المركز السابع، علما أن له مباراة مؤجلة مع الزمالك أيضا. واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة على مدار شوطيها، حيث أهدر الطلائع فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 28 بعدما أهدر لاعبه أحمد عيد عبدالملك ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما كثف الأهلي من هجماته مستغلا تراجع أداء لاعبي الطلائع، ليسجل مؤمن زكريا الهدف الأول في الدقيقة 73، قبل أن يضيف زميلاه عبدالله السعيد والنيجيري جونيور أغايي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و83، ليواصلا ممارسة هوايتهما في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سجلا هدفي الأهلي خلال فوزه على الإنتاج الحربي 2/صفر في المرحلة الماضية. في المقابل، انتزع طنطا فوزا ثمينا 1/صفر من ضيفه الإنتاج الحربي. ويدين بالفضل في تحقيق الفوز لمحمد ميدو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 39، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة هذا الموسم. وارتفع رصيد طنطا، الصاعد حديثا، إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق نقطة أمام الإنتاج، الرابع عشر، الذي له لقاء مؤجل.

الدوري الليبي: أهلي طرابلس يحافظ على اللقب

طرابلس – الأناضول: حقق أهلي طرابلس، لقب الدوري الليبي، بعدما تغلب على مضيفه النصر 4/1، في ختام الجولة الخامسة للدوري الخماسي.

وأحرز رباعية الأهلي محمد الغنودي (هاتريك) ورويد بن حامد، في الدقائق 21 و45 و70 و80، فيما جاء هدف النصر الوحيد عن طريق سالم فتحي في الدقيقة 75. وتعادل المدينة مع السويحلي 1/1 ضمن الجولة ذاتها. وبتلك النتيجتين، حسم الأهلي اللقب للموسم الثاني على التوالي برصيد 10 نقاط، والسويحلي الثاني برصيد 6 نقاط، وأهلي بنغازي الثالث بـ5 نقاط، والمدينة الرابع بـ4 نقاط، والنصر الخامس والأخير بنقطة واحدة. وتقام البطولة على مجموعتين، تضم الأولى 9 فرق يتاهل منها فريقان، والثانية تضم 12 فريقا يتاهل منها ثلاثة فرق، وتقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد. وتلعب الفرق الخمسة المتأهلة في المرحلة الأخيرة، الدوري الخماسي، من دور واحد، ويتوج أكثر الفرق جمعا للنقاط بطلا للدوري، ويعد الاتحاد أكثر الفرق تتويجا باللقب بإجمالي 16 لقباً.