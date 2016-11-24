﻿وضع روسيا وألمانيا والبرتغال وتشيلي في التصنيف الأول

كازان (روسيا) – د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن منتخبات ألمانيا بطلة العالم وروسيا الدولة المنظمة والبرتغال بطلة أوروبا وتشيلي بطلة كوبا أمريكا تقع في التصنيف الأول خلال التي تقام السبت المقبل.

وأجرت اللجنة المنظمة لكأس القارات اجتماعاً في أكاديمية كازان للتنس أمس وصادقت على إجراءات مراسم القرعة الرسمية للبطولة التي تقام السبت المقبل. ويضمّ التصنيف الثاني ل منتخبات المكسيك وأستراليا ونيوزيلندا وممثل أفريقيا الذي سيتم تحديد هويته في شباط/ فبراير المقبل. ويقع منتخب روسيا على رأس المجموعة الأولى خلال البطولة التي تقام في أربع مدن روسية، وينضم لها فريق واحد من التصنيف الأول وفريقان من التصنيف الثاني، كما تضم المجموعة الثانية منتخبين من التصنيف الأول ومثلهما من التصنيف الثاني. وتقام بطولة كأس القارات في العام السابق لكأس العالم في الدولة المنظمة للمونديال، وتجمع المنتخبات الستة الفائزة بلقب كأس الأمم، بجانب الفريق الفائز بكأس العالم والدولة المنظمة. وعلى عكس النسخة الماضية من كأس القارات التي جرت في البرازيل عام 2013، فإن بطل العالم لن يتم وضعه على رأس المجموعة الثانية، ما يعني أن منتخب ألمانيا بطل العالم قد يقع في أي من المجموعتين الأولى أو الثانية.

ويُشرف على مراسم القرعة نائب الأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا)، زفونيمير بوبان، وكبير مسؤولي البطولات والفعاليات كولن سميث. ويساعدهما النجم الفائز بلقب الدوري الروسي الممتاز خمس مرات سيرجي سيماك، وصاحبة الميدالية الأولمبية الذهبية مرتين يلينا إيسينبايفا. وتشارك روسيا في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 17 حزيران/ يونيو في سان بيترسبرغ التي تستضيف أيضا مباراتين في دور المجموعات والمباراة النهائية يوم الثاني من تموز/ يوليو. وتقام 12 مباراة أخرى للبطولة في كازان وموسكو وسوتشي.