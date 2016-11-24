﻿«ايتو» مهدد بالسجن 10أعوام ودفع 18 مليون يورو بسبب الضرائب

مدريد – أ ف ب: يواجه النجم الكاميروني السابق صامويل ايتو احتمال سجنه لفترة قد تصل الى 10 أعوام مع تغريمه مبلغ 18 مليون يورو، بسبب اتهامه بالتهرب من دفع الضرائب للسلطات الاسبانية بحسب ما كشفت مصادر قضائية.

وتتهم النيابة العامة المالية النجم الكاميروني الذي دافع عن ألوان برشلونة من 2004 حتى 2009، بانشاء مجموعة شركات بهدف تجنب الابلاغ عن بعض من مداخيله الناجمة عن حقوق بيع الصور اعتبارا من 2006، وهي عملية غش حرمت المالية العامة في اسبانيا من مبلغ 3.9 مليون يورو. وترى النيابة العامة ان على ايتو دفع المبلغ اضافة الى الفوائد والغرامات التي تبلغ 14.3 مليون يورو بالمجمل. وتطالب النيابة العامة بسجن ايتو لعام ونصف العام عن المخالفة التي ارتكبها في 2006 ثم لثلاثة أعوام عن كل من الاعوام التي تلت حتى انتهاء مشواره مع برشلونة عام 2009، ليصبح المجموع 10 أعوام ونصف عام. يذكر أن ايتو ليس اللاعب الوحيد الذي مر او لا يزال في برشلونة يتهم بالتهرب من الضرائب، اذ أن نجوم الفريق الحاليين مثل الارجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه خافيير ماسكيرانو والبرازيلي نيمار والسابقين مثل التشيلي اليكسيس سانشيس والبرازيلي ادريانو اتهموا بالتهرب من الضرائب وخضعوا للمحاكمة ودفعوا الغرامات.