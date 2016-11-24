﻿الدوري الألماني: البايرن يرفع شعار «ثورة التصحيح» ولايبزيغ يبحث عن التشبث بالصدارة!

برلين – د ب أ: يحتاج بايرن ميونيخ إلى استعادة توازنه سريعا بعد تعرضه لهزيمتين في غضون أيام قليلة وتراجعه خلف لايبزيغ في الدوري الالماني.

وفقد البايرن الصدارة السبت الماضي بعد هزيمته على ملعب بوروسيا دورتموند صفر/1 ثم خسر على ملعب روستوف الروسي 2/3 في دوري أبطال أوروبا. وقد يجد البايرن نفسه متأخرا بفارق ست نقاط عن لايبزيغ عندما يدخل مباراته امام ضيفه باير ليفركوزن مساء السبت، نظرا لأن لايبزيغ سيلعب اليوم في مواجهة مضيفه فرايبورغ. ولا يقدم البايرن مستويات مقنعة في الموسم الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي، وكلفت الأخطاء الدفاعية الفريق كثيرا أمام روستوف، بعدما فاز عليه في الذهاب 5/صفر قبل أسابيع قليلة في ميونيخ، لكن الفريق الروسي حقق فوزه الأول على الاطلاق في البطولة الأوروبية على حساب النادي البافاري الفائز باللقب خمس مرات. وقال أنشيلوتي: «لم نلعب بشكل جيد، لهذا خسرنا، لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء، الوضع صعب للغاية لنا في الوقت الراهن». وحث القائد فيليب لام زملاءه على تسجيل تطور ملحوظ في الأداء. وبنسبة كبيرة يفتقد البايرن جهود مدافعه الدولي جيروم بواتينغ أمام ليفركوزن، بعدما تعرض لإصابة في الفخذ. ويحتل ليفركوزن المركز التاسع لكنه حصل على دفعة قوية بعد تأهله إلى دور الستة عشر لدوري الأبطال عقب تعادله مع مضيفه سيسكا موسكو 1/1، ليصنع رد فعل إيجابي في معسكر ليفركوزن خاصة بعد هزيمة الفريق على ملعبه أمام لايبزيغ 3/2 في المباراة الماضية بالبوندسليغا. وقال رودي فولر مدير الكرة في ليفركوزن: «من الجيد أن تحظى بلحظة نجاح بعد مباراة لايبزيغ وقبل مواجهة البايرن». ورفض لام الحديث الدائر عن أن البايرن لا يستطيع مجابهة الضغوط التي يتعرض لها حاليا بعد فشله في تحقيق أي انتصار في ثلاث مباريات متتالية، حيث تعادل مع هوفنهايم 1/1 ثم خسر أمام دورتموند وروستوف. وقال لام: «دائما نواجه ضغوطا، لا يوجد تغيير كبير لكن ينبغي أن نقدم أداء جيدا يضعنا في حالة مزاجية جيدة». ويدخل لايبزيغ، مفاجأة الموسم، اختبارا جديدا هذا الموسم في مواجهة مضيفه فرايبورغ، بعدما حافظ على مسيرته خالية من الهزائم هذا الموسم. وفاز فرايبورغ على لايبزيغ 2/1 في آخر مباراة جمعتهما بالدرجة الثانية، كما أن لايبزيغ يعاني من مشاكل على مستوى الدفاع نظرا لغياب مارفين كامبر بسبب الإصابة. ويتصدر لايبزيغ الترتيب برصيد 27 نقطة مقابل 24 نقطة للبايرن و21 نقطة لدورتموند وكولون وهوفنهايم وهيرتا برلين واينتراخت فرانكفورت. ويتوجه دورتموند إلى فرانكفورت السبت مفعما بالثقة بعد الفوز على البايرن وكذلك فوزه بشكل مثير على ليغيا وارسو البولندي 8/4 في دوري الأبطال. ويلتقي كولون مع اوغسبورغ وهوفنهايم مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ السبت أيضا فيما يلتقي هيرتا برلين مع ضيفه ماينز الأحد. ويبحث هامبورغ متذيل الترتيب عن تحقيق فوزه الأول هذا الموسم عندما يلتقي مع فيردر بريمن الثالث من القاع في دربي شمال ألمانيا. ويلتقي انغولشتات مع فولفسبورغ فيما يلتقي شالكه مع دارمشتات الأحد.