﻿النجم الانكليزي جيرارد يعتزل اللعب بعد مسيرة حافلة!

لندن – د ب أ: أعلن ستيفن جيرارد قائد المنتخب الإنكليزي وليفربول سابقا، أنه سيعتزل كرة القدم بعد مسيرة استمرت نحو عقدين. وقال جيرارد (36 عاما): «الآن هو الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي»، بعد مسيرة حافلة فاز خلالها بثمانية ألقاب، بينها دوري أبطال أوروبا في 2005.

وأوضح جيرارد: «جسدك يبدأ في الحديث اليك، الآلام والأوجاع تزداد». وأضاف: «الطريقة التي تشعر بها داخل الملعب تتغير، شعرت بأنني أصبحت أكثر بطئا، لم يعد بإمكاني الوصول إلى ما كنت أصل اليه وهذا محبط، الآن هو الوقت المناسب». وبفضل قوته وسرعته وتسديداته الصاروخية فرض جيرارد نفسه على الفريق الأول لليفربول تحت قيادة جبرارد هولير في 1998. وشارك في 708 مباريات مع ليفربول وسجل 186 هدفا، وحمل شارة قيادة الفريق منذ 2003 وحتى رحيله في 2014 إلى لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي. وفاز جيرارد بثمانية ألقاب مع ليفربول، بينها كأسا انكلترا وكأس الاتحاد الأوروبي، ولكن لحظة المجد جاءت في 2005 عندما قاد الفريق بدوري الأبطال عبر الفوز على ميلان الإيطالي في النهائي بركلات الترجيح بعدما كان متأخرا صفر/3 في الشوط الأول من المباراة التي جرت في اسطنبول. وأوضح جيرارد: «فخور بخوض أكثر من 700 مباراة مع ليفربول، الكثير منها كقائد، وأديت دوري في مساعدة الفريق على إعادة البطولات الكبرى إلى انفيلد، لن أنسى الليلة الشهيرة في اسطنبول». وأضاف: «على المستوى الدولي أشعر بالتميز لمشاركتي في 114 مباراة مع المنتخب الإنكليزي كما نلت شرف حمل شارة قيادة منتخب بلادي». وأوضح أن ليفربول يعني «العالم» له، وأشاد بالفريق لأنه جعل منه «شخصا مهذبا» و»لاعب كرة جيد». وخلال الـ18 شهرا الأخيرة أكد جيرارد أنه بدأ يشعر بأن أفضل أيام حياته الكروية باتت جزءا من الماضي. وقال جيرارد: «آخر ثلاثة أو أربعة أشهر تعرضت لكثير من الإصابات، المباريات أصبحت أكثر ثقلا لي والسفر بدأ يؤثر علي». وتابع: «عشت لحظات خلال الأشهر الأخيرة كنت أشعر بأنني لا أؤدي بشكل جيد أو أن لاعب آخر تفوق علي، لكن لم أكن أعترف بذلك لنفسي». وأضاف: «استمعت إلى الناس عبر السنين، أشخاص ذوي أهمية في كرة القدم أثق بهم وأكن لهم كل الاحترام، وقالوا لي لا تجعل مسيرتك تطول بشكل مبالغ حتى لا يصبح الأمر محرجا». وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول أن الباب سيظل مفتوحا دائما أمام جيرارد، في الوقت الذي ربطت فيه تقارير بينه وبين تولي منصب في الجهاز الفني للفريق. وأوضح جيرارد: «في المستقبل بالتأكيد لدي أحلام وطموحات في تولي منصب إداري أو مدرب مساعد، لقد اشتقت إلى غرفة اللاعبين». تجدر الإشارة إلى أن جيرارد سيعمل ناقدا تليفزيونيا في محطة «بي تي» هذا الموسم.