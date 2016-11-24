﻿رومينيغه يشن انتقادات لاذعة بعد سقوط العملاق البافاري

روستوف (روسيا) – د ب أ: انتقد كارل هاينز رومينيغه، رئيس مجلس إداراة بايرن ميونيخ، مدافع الفريق جيروم بواتينغ، بعد الهزيمة، التي تجرعها البطل الألماني أمام روستوف الروسي في دوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيغه، بعد المباراة، التي سقط فيها البايرن 3/2، و شهدت خروج بواتينغ متأثرا بإصابة عضلية: «جيروم يحتاج إلى أن يهدأ قليلا». وأضاف اللاعب السابق، الذي لم يفصح عن مبررات انتقاداته لبواتينغ: «سيكون من الأفضل له أن يعود قليلا إلى الأرض». وكان بواتينغ سافر إلى برلين في الأيام الماضية لاستلام جائزة منحتها له إحدى مجلات «الموضة» الألمانية. ولم يقدم بواتينغ مباراة جيدة واستبدل بماتس هوميلز في الدقيقة 58، عندما شعر ببعض الآلام العضلية، ولهذا فإن الشكوك تحيط باحتمالات مشاركته أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني مطلع الأسبوع. وكشف البايرن أن بواتينغ سيخضع لفحوصات طبية للوقوف على ماهية وخطورة إصابته. ويتحمل اللاعب الدولي المسؤولية عن الهدف الأول للفريق الروسي، بعدما سقط إثر مرواغة سيردار ازمون لاعب روستوف له، بطريقة أعادت للأذهان الهدف الذي سجله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في مرمى البايرن في دوري الأبطال قبل موسمين.