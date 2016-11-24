﻿برشلونة والسيتي يتأهلان… وسان جيرمان يتعادل مع أرسنال ويتصدر… وهزيمة مفاجئة للبايرن

عواصم – د ب أ: لحق برشلونة ومانشستر سيتي بركب المتأهلين إلى الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا، عقب فوز الأول 2/صفر على مضيفه سيلتك الاسكتلندي، وتعادل الثاني 1/1 مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) لمباريات المجموعة الثالثة.

وحسم برشلونة صدارته بدون النظر للقائه أمام ضيفه مونشنغلادباخ في الجولة الأخيرة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام مانشستر سيتي، فيما ضمن مونشنغلادباخ المركز الثالث المؤهل للأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على سيلتك متذيل الترتيب. وعلى ملعب «سيلتك بارك»، ارتدى الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي ثوب الإجادة في المباراة بعدما سجل هدفي الفريق الكتالوني في الدقيقتين 24 و56 من ركلة جزاء. وعزز ميسي بهذين الهدفين صدارته لقائمة هدافي البطولة بعدما رفع رصيده التهديفي إلى تسعة أهداف حتى الآن. وأعاد برشلونة بتلك النتيجة البسمة مرة أخرى إلى وجوه جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة عقب التعادل المخيب بدون أهداف أمام ضيفه ملقة في مباراته الأخيرة بالدوري الأسباني السبت الماضي. وعلى ملعب «بروسيا بارك»، فرض التعادل الإيجابي 1/1 نفسه على لقاء مونشنغلادباخ مع ضيفه السيتي. وبادر الفريق الألماني بالتسجيل في الدقيقة 23 عبر لاعبه رافاييل، قبل أن يتعادل ديفيد سيلفا للسيتي في الدقيقة 45. واضطر الفريقان للعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني، حيث طرد لارس ستيندل وفيرناندينيو لاعبي مونشنغلادباخ والسيتي على الترتيب في الدقيقتين 51 و63 لحصولهما على الإنذار الثاني.

تعادل بطعم الفوز لسان جيرمان

أهدر أرسنال الإنكليزي فرصة ذهبية لضمان صدارة المجموعة الأولى وسقط في فخ التعادل 2/2 مع ضيفه باريس سان جيرمان. وكان أرسنال في طريقه لحسم صدارة المجموعة بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، من خلال التفوق في مجموع المواجهة المباشرة مع سان جيرمان حيث سبق لهما أن تعادلا 1/1 ذهابا في باريس. لكن شباك أرسنال استقبلت هدف التعادل قبل نحو ربع ساعة من نهاية المباراة ليؤجل حسم الصدارة إلى المرحلة الأخيرة التي يحل فيها أرسنال ضيفا على بازل فيما يستضيف سان جيرمان رازغراد. وكان أرسنال وسان جيرمان حجزا مقعديهما في الدور الثاني قبل مباريات هذه الجولة. وتبدو فرص سان جيرمان الأفضل لتصدر المجموعة. وبادر سان جيرمان بالتسجيل عن طريق الأوروغواني إدينسون كافاني في الدقيقة 18 ولكن أرسنال انتزع التعادل بهدف سجله الفرنسي أوليفيه جيرو من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، تقدم أرسنال بفضل النيران الصديقة بهدف سجله ماركو فيراتي نجم سان جيرمان عن طريق الخطأ في الدقيقة 60 ولكن سان جيرمان سجل هدف التعادل عن طريق أليكس أيوبي لاعب أرسنال، الذي أحرز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77 .وفي المباراة الثانية تعادل رازغراد مع بازل سلبا ليرفع كل منهما رصيده إلى نقطتين ويشتعل الصراع بينهما على المركز الثالث الذي ينتقل صاحبه للعب في الدوري الأوروبي بعدما ودع الفريقان دوري الأبطال رسميا قبل مباريات هذه الجولة.

مفاجئة البايرن

فجر روستوف الروسي مفاجأة من العيار الثقيل، عقب تغلبه 3/2 على ضيفه بايرن ميونيخ في المجموعة الرابعة، التي شهدت أيضا فوز أتلتيكو مدريد 2/صفر على ضيفه أيندهوفن الهولندي.

وأنعش الفريق الروسي المغمور، الذي حقق انتصاره الأول في المجموعة، آماله في التأهل للدوري الأوروبي بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط أمام أيندهوفن متذيل الترتيب. وتجمد رصيد البايرن، الذي خاض المباراة بأعصاب هادئة بعد ضمان تأهله للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية برفقة أتلتيكو، عند تسع نقاط في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف فريق العاصمة الأسبانية، الذي ضمن إنهاء مبارياته في الصدارة بغض النظر للقائه أمام مضيفه البايرن في الجولة الأخيرة الشهر المقبل. وبات طريق البايرن في الأدوار الإقصائية مليئا بالأشواك، حيث يتعين عليه مواجهة أحد متصدري المجموعات السبع الأخرى في الدور الثاني. وبادر دوغلاس كوستا بالتسجيل لبايرن في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل سردار أزمون لروستوف في الدقيقة 44. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أضاف ديميتري بولوز الهدف الثاني لروستوف في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، فيما أدرك خوان بيرنات التعادل للبايرن في الدقيقة 52. وأعاد كريستيان بونوا التقدم مجددا لروستوف في الدقيقة 67 بالهدف الثالث، ليقود أصحاب الأرض لتحقيق انتصار تاريخي على الفريق البافاري، الذي تلقى هزيمته الثانية هذا الأسبوع، بعدما خسر صفر/1 أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في كلاسيكو الدوري الألمانية السبت الماضي. وعلى ملعب «فيسنتي كالديرون»، واصل أتلتيكو سلسلة انتصاراته في المجموعة، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي، إثر تغلبه 2/صفر على ضيفه آيندهوفن. وأحرز كيفن غامييرو الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 55، قبل أن يضيف أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 66، ليقودا الفريق الأسباني لتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة حتى الآن. واستعاد أتلتيكو بهذا الفوز اتزانه سريعا عقب خسارته الموجعة صفر/3 على ملعبه أمام جاره اللدود ريال مدريد في الدوري الأسباني السبت الماضي.

تعادلان لبنفيكا ونابولي

أهدر بنفيكا البرتغالي فرصة حسم التأهل المبكر للدور الثاني، بعدما فرط في تقدمه 3/صفر على مضيفه بشكتاش التركي، ليتعادل 3/3 في اللحظات الأخيرة في المجموعة الثانية، التي شهدت أيضا تعادل نابولي الإيطالي مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني سلبا.

وتأجل حسم التأهل للأدوار الإقصائية إلى الجولة السادسة (الأخيرة)، بعدما أصبح في جعبة نابولي ثماني نقاط في الصدارة، بفارق هدف وحيد أمام بنفيكا، الثاني، وبفارق نقطة واحدة أمام بشكتاش الثالث، فيما ظل دينامو كييف في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين. وانتهى الشوط الأول بتقدم بنفيكا بثلاثية بيضاء حملت توقيع غونكالو غويديس ونيلسون سيميدو ولغوبومير فيغسا في الدقائق العاشرة و25 و31، قبل أن ينتفض بشكتاش في الشوط الثاني ويسجل ثلاثة أهداف أيضا عن طريق سينك توسن وريكاردو كواريزما وفنسن أبوبكار في الدقائق 58 و83 من ركلة جزاء و89. ويلتقي بنفيكا مع ضيفه نابولي، فيما يلاقي بشكتاش مضيفه دينامو كييف في الجولة الأخيرة الشهر المقبل.