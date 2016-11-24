﻿سهير بن عمارة: «ثورة الياسمين» منحت التونسيين شجاعة لمواجهة واقعهم

القاهرة – من أسامة صفار: قالت الممثلة التونسية، سهير بن عمارة، إن «ثورة الياسمين» التي اندلعت في بلادها نهاية العام 2010، منحت كل مواطن تونسي شجاعة وقدرة جديدة على مواجهة واقعه الخاص.

وأضافت «بن عمارة»، التي وصلت مصر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في زيارة تستمر عشرة أيام، لمتابعة فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: إن «الثورة التونسية منحت الشجاعة لكل تونسي ليواجه واقعه الخاص، وأثبتت أن في الحياة اختيارات أخرى يمكن تبنيها من دون حسابات الخسارة».

وأطاحت ثورة شعبية اندلعت في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 بنظام حكم الرئيس التونسي السابق «زين العابدين بن علي»، بعد 24 عاماً قضاها في الحكم.

وفي سياق آخر، كشفت «بن عمارة» عن أنها أنهت تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم «بيت جواد» وتقدم فيه شخصية امرأة تعصي زوجها وتسجن في بيت للناشزات.

وفيلم «بيت جواد» من تأليف وإخراج سلمى بكار، ويوثق لمرحلة مهمة في تاريخ تونس الاجتماعي ظهر فيها «بيت الطاعة الجماعي» وهو مكان كان يسجن فيه النساء الناشزات، قبل أن يصدر الرئيس التونسي الأسبق، الحبيب بورقيبة، قرارا بإغلاقه بعد استقلال البلاد.

وتدور أحداث الفيلم في النصف الأول من خمسينات القرن الماضي، حول خمس نساء يسوقهن مصيرهن للحبس في بيت الطعاة، ويستعرض الفيلم حالة كل امرأة بكامل تفصايلها.

وحول بداياتها، قالت الفنانة التونسية «بن عمارة»، إنها تخرجت من المدرسة العليا للتقنيات البصرية والسمعية عام 2008، وكان مشروعها الأساسي الإخراجي السينمائي، لكن رغبتها في التمثيل فرضت نفسها على حياتها، لتقرر تأجيل الالتحاق بالإخراج لسنوات لاحقة، لاعتقادها أن العمل في المجالين بوقت واحد، بمثابة إعلان فشل في أحدهما.

وأضافت أنها في سنوات الدراسة كنات تشارك في مشروعات تخرج زملائها كممثلة، وقد أعجب أساتذتها بأدائها ورأوا أنها مشروع ممثلة جيدة.

وأول عمل شاركت فيه الممثلة «بن عمارة» كان مسلسل «مكتوب» عام 2008 من إخراج سامي الفهري، الذي مثلت فيه دور فتاة من الطبقة الوسطى يفوتها سن الزواج المفروض في مجتمعها، فتصاب بهوس اصطياد عريس رغم ما يبدو عليها من طفولة وهدوء.

ثم قدمت، بطولة مسلسل «عاشق السراب» عام 2009 للمخرج حبيب المسلماني، وجسدت فيه دور طالبة من بيئة اجتماعية فقيرة، تجد نفسها في وسط عصابة للتهريب بقيادة والدها، لتصبح بعد ذلك زعيمة لهذه العصابة.

وبعد «عاشق السراب» شاركت سهير بن عمارة، في مسلسل «مليحة» عام 2010 للمخرج عبد القادر الجربي، وقدمت فيه دور طالبة مكافحة وصاحبة شخصية قوية تقع في حب شاب لكنه يعتبرها علاقة عابرة، وهي صدمة تواجهها فتيات كثيرات في مرحلة المراهقة.

ووصلت الممثلة التونسية إلى محطة متميزة عندما عملت مع المخرج التونسي الكبير رضا الباهي، في فيلم «براندو دائما» عام 2011.

وحول دورها في فيلم «براندو دائما»، تقول: «قصة عملي مع رضا الباهي جاءت صدفة، ففي البداية شاهد ممثلة تونسية إسبانية على الشاشة وقرر أنها مناسبة لدور معين في الفيلم وفعلا جاءت وبدأت التصوير لكن المخرج تراجع عن اختياره لها فهو لم ير فيها الشخصية المناسبة قبل أن تقترح إحدى الزميلات عليه اسمي ليطلبني وبعد مقابلته وافق على منحي الدور».

وتضيف «قدمت في الفيلم دور «زينة» الفتاة الريفية البسيطة التي تحب البطل «أنيس»، الذي أوهمه الأمريكان أثناء تصوير عمل سينمائي في قريته أنه يشبه الممثل الأمريكي مارلون براندو، ليعيش في وهم أنه ينبغي عليه السفر لهوليوود والعمل بالسينما هناك».

وتحاول زينة، في الفيلم، إعادة حبيبها لأرض الواقع لكنه يرفض ويصاب باكتئاب لعدم توافر المال اللازم للسفر إلى هوليود فتبيع نفسها وتأتي له بالمال ويسافر لكنه يموت في البحر.

وبخصوص تجربتها السينمائية الناجحة الثانية، تقول إنها كانت مع المخرج التونسي، نوري بوزيد، في فيلم «مانموتش» عام 2012، الذي حاز في ذات العام على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان أبو ظبي السينمائي.

وجسدت سهير في فيلم «ما نموتش» دور «عائشة» وهي امرأة محجبة تعمل في صنع الحلويات في مقهى وتعيل أختيها بعد رحيل رب العائلة، وتجد في الحجاب حلا لحماية نفسها بعد أن حملت من خطيبها الذي تركها فجأة.

وتشير إلى أنها خلال زيارتها لمصر لمتابعة مهرجان القاهرة السينمائي، تحدث معها البعض للمشاركة في أعمال درامية مصرية، لافتة أنها رحبت بذلك من حيث المبدأ لاعتبارها أن مصر هي جواز المرور لنجاح الفنان العربي.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واختتم أمس، بمشاركة 204 أفلام من 61 دولة.

ويعقد مهرجان القاهرة السينمائي سنويا في العاصمة المصرية وقد تأسس في عام 1976، ويعد أول مهرجان سينمائي دولي يعقد في العالم العربي.