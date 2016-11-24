﻿إعدام 92 ألف ديك رومي في ألمانيا

هانوفر ـ د ب أ: قررت السلطات المعنية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية إعدام 92 ألفا من طيور الديك الرومي على خلفية انتشار فيروس H5N8 المسبب لأنفلونزا الطيور. وسيتم إعدام هذه الطيور في المنطقة المحيطة في إحدى المزارع التي ظهر فيها الفيروس في بلدة بارسيل في الولاية الواقعة غرب ألمانيا.

وقالت زابينه أوختمان المتحدثة باسم دائرة كلوبِنبورج في الولاية، إنه سيتم إعدام الطيور الموجودة في المحيط الضيق للمزرعة قريبا والتخلص من الطيور التي يتم اعدامها. وأوضحت المتحدثة الخميس أن الطيور التي سيتم إعدامها مملوكة لمزرعتي طيور متجاورتين.

وتم بالفعل في وقت سابق إعدام 16 ألف ديك رومي في مزرعة قريبة من المزرعتين، وذلك بعد أن ثبت انتقال عدوى الفيروس إليها. وقالت أوختمان إنه تم إخلاء هذه المزرعة من جميع الطيور. وكان قد عثر على فيروس H5N8 الفتاك في إحدى مزارع التسمين في مدينة بارسيل في الولاية.