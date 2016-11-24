﻿22 ألف مراهق ألماني يعالجون من آثار تعاطي الكحول

فيسبادن ـ د ب أ: قال مكتب الإحصاء الألماني إن نحو 22 ألف من الأطفال والشبيبة في ألمانيا تلقوا العلاج في المستشفيات العام الماضي من آثار تعاطي الكحول.

وحسب المكتب الخميس في مدينة فيسبادن فإن هذا العدد يعني تراجع أعداد صغار السن الذين عانوا من إغماء جراء تناول كميات كبيرة من المشروبات الكحولية في وقت قصير والذين انتابهم سُكْر شديد جراء هذا التعاطي المفرط بنسبة 2.2٪ مقارنة بعام 2014 واستند المكتب إلى تحليل بيانات الأطفال والشبيبة في سن 10 إلى 19 عاما.

كما تسبب تعاطي المشروبات الكحولية بشكل مفرط في نقل العديد من البالغين للمستشفيات حسبما ذكر المكتب بعد تحليل إحصاءات خاصة بالمستشفيات لعام 2015.

وخلص تحليل مكتب الإحصاء لـ 19.8 مليون حالة مرضية في المستشفيات إلى أن التعاطي المفرط للمشروبات الكحولية تسبب في مشاكل واضطرابات نفسية لدى 327 ألفا من هذه الحالات الإجمالية لتصبح هذه الاضطرابات ثاني أكثر أسباب العلاج في المستشفى بعد قصور وظائف القلب الذي تم تشخيصه لدى 444 ألفا و 632 حالة.