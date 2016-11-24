﻿كثرة تناول اللحوم الحمراء تفاقم الإصابة بأمراض القلب

واشنطن ـ الناضول: حذّرت دراسة أمريكية حديثة، من الإفراط في تناول الدهون المشبعة ضمن النظام الغذائي، لأنها تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأوضح الباحثون بجامعة هارفارد، أن الدهون المشبعة تتواجد بكثرة في اللحوم الحمراء والألبان كاملة الدسم، والزبدة وشحم الخنزير، وزيت النخيل، ونشروا نتائج دراستهم الخميس، في المجلة الطبية البريطانية.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 73 ألف امرأة وما يزيد عن 42 ألف رجل، في الفترة من 1984 -2012، وكانوا يجرون استبيانا عن النظام الغذائي للمشاركين وعلاقته بالصحة كل 4 أعوام.

ووجدوا أن الإفراط فـــــي استهلاك الأطـــعـــمة التي تحتوي على الدهـــــون المشبعة، كان مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 24٪.

ولذلك، طالبوا أن لا تزيد نسبة الأطعمة التي تحتوى على هذه الدهون عن 10٪ من مجموع السعرات الحرارية خلال اليوم، وأن يتم تغييرها بنظام غذائي صحي شامل يتضمن الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وزيوت الطبخ النباتية الغنية بالدهون غير المشبعة، والمكسرات، والبقوليات والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

وحسب الدراسة، يمكن العثور على الدهون غير المشبعة، بكثرة في فول الصويا، وزيت عباد الشمس، وجبن التوفو، والمكسرات، والبذور، والأسماك الدهنية.

وتأتي الوجبات السريعة والبطاطس المقلية والحلوى والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، على رأس الأطعمة والمشروبات الغنية بالدهون المشبعة والسكريات، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء ودهون الألبان والزبدة وشحم الخنزير.

وكانت دراسة أمريكية، حذرت من أن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات، لا تؤثر على مدى الإصابة بالسمنة وأمراض القلب وحسب؛ بل تؤثر على حصول الأشخاص على نوم هادئ.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم.

وذكرت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويا، ما يمثل 30٪ من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويا.