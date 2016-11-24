﻿نصف دول الاتحاد الأوروبي لم تصادق على اتفاقية ضد العنف بحق المرأة

ستراسبورغ (فرنسا) ـ أ ف ب: اعرب البرلمان الأوروبي الخميس عن أسفه لواقع ان نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبينها ألمانيا وبريطانيا، لم تصادق حتى الآن على اتفاقية دولية تهدف الى تحسين التصدي للعنف بحق المرأة، داعيا المتخلفين الى المصادقة «سريعا» عليها.

ولاحظ النواب في قرار اعتمد بأغلبية ساحقة في ستراسبورغ «ان الدول الأعضاء كافة وقعت هذه الاتفاقية، لكن فقط 14 منها صادقت عليها».

واكد النواب الأوروبيون ان النص المعني وهو اتفاقية للمجلس الأوروبي وقعت في 2011 في اسطنبول هو «أول أداة ملزمة قانونيا حول درء العنف ضد النساء والتصدي له على المستوى الدولي». والدول الـ 14 التي لم تصادق على الاتفاقية هي ألمانيا وبريطانيا وايرلندا واليونان وقبرص وبلغاريا وتشيكيا والمجر ولوكسمبورغ وسلوفاكيا وكرواتيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرارهم «ان العنف تجاه النساء يعتبر في كثير من الأحيان مسألة خاصة ويجري التساهل حيالها كثيرا». وأضافوا «يتعلق الأمر في الواقع بانتهاك للحقوق الأساسية وخرق خطير يجب ان يعاقب بصفته هذه».

واشار البرلمان من جهة أخرى إلى انه بصرف النظر عن عملية التصديق في كل دولة عضو، في إمكان الاتحاد الأوروبي بصفته هو ان ينضم الى هذه الاتفاقية، وقال انه «يدعم بشكل واسع وبلا تحفظ» هذا التوجه.

ولاحظوا ان هذا الانضمام سيكون له معنى لأن الاتحاد الأوروبي «لديه صلاحية في بعض المجالات مثل حقوق الضحايا (..) واللجوء والهجرة إضافة الى التعاون القضائي في المجال الجزائي». وتابع نواب البرلمان الأوروبي ان «انضمام الاتحاد الأوروبي سيمارس ضغطا سياسيا إضافيا على الدول الأعضاء حتى تصادق على هذه الأداة». وتتعرض اتفاقية اسطنبول لنقد بعض القوى السياسية والدينية في أوروبا التي تأخذ عليها ربط العنف بالدين والتقاليد او الرغبة في فرض رؤية نسوية راديكالية.