﻿20 طفلا في أفغانستان جمدتهم الثلوج

كابول ـ الأناضول: لقي 20 طفلا مصرعهم نتيجة الثلوج المستمرة منذ يومين، والطقس البارد في مدينة «درزاب» في ولاية «جوزجان» شمالي أفغانستان.

وقال قائمقام درزاب «رحمــــة الله هشــــر» إن «20 طفلا لقوا مصرعهم في قرية سردره، قرب المديــنة، إثر تجمدهم نتيجة الثلوج المتواصلة والطقس البارد الذي زادت حدته مؤخرا».

وأضاف أن الأطفال الذين لقوا مصرعهم هم دون الـ 5 سنوات، وأن عددا آخر من الأطفال أصيبوا بوعكة نتيجة البرد. ولفت «هشر» إلى أن «عائلات الأطفال المذكورين لجأوا إلى المنطقة قبل حوالي أسبوع، هربا من ظلم تنظيم «الدولة» الإرهابي، في ولاية سربل، شمالي البلاد».