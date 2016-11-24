﻿علماء تشيك يصنعون نموذجا للرئة البشرية

برنو ـ رويترز: صنع علماء تشيك نموذجا لرئة بشرية تؤدي وظائفها ويمكن استخدامها لمحاكاة مشاكل مثل الأزمات التنفسية أو غيرها من الأمراض المزمنة وعلاجها.

وقالت المجموعة البحثية وهي من جامعة برنو للتكنولوجيا إن نموذجها للرئة الذي استخدمت فيه الحركة الميكانيكية بالإضافة إلى برامج الكمبيوتر يمكن أن يساعد في التوصل إلى أساليب للعلاج أكثر دقة من عمليات الفحص فيما سبق وأن يتم تحديدها بما يتناسب مع حالة كل مريض. كما يمكن استخدامها كنموذج لتطوير العقاقير التي يتم تناولها عن طريق الاستنشاق.

وقال ميروسلاف ييكا الذي قاد فريق البحث «سيظهر هذا النموذج ما إذا كان الدواء الذي يتم تناوله عن طريق الاستنشاق سيستقر في المناطق التي يجب أن يستقر بها.» ويتوقع فريق البحث أن يصبح النموذج هو المعيار للاختبارات في أوروبا وقد صنع باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى تقنيات أخرى.