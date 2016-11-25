انتشال 32 جثة من حفر جماعية سرية في المكسيك

مكسيكو- أ ف ب- اعلنت سلطات غيهيرو الخميس انها اخرجت 32 جثة وتسعة رؤوس في عدد من الحفر الجماعية السرية في هذه الولاية الواقعة في جنوب المكسيك.

وقال الناطق باسم جهاز الامن في الولاية روبرتو الفاريز انه “اكتشاف مروع″، موضحا ان الجثث هي لـ31 رجلا وامرأة واحدة.

وكانت حوالى عشرين من هذه الحفر رصدت بين الثلاثاء والخميس على تلة في قرية بوشاهويكو التابعة لبلدية زيتلالا.

واوضح الفاريز في بيان أن هذه البقايا البشرية التي عثر عليها نقلت إلى شيلبانسينغو كبرى مدن غيهيرو للتعرف عليها.

وغيهيرو المنتجة الكبيرة للماريجوانا والخشخاش التي تهرب إلى الولايات المتحدة، واحدة من الولايات التي يطالها العنف بين عصابات المخدرات ويستشري فيها الفساد.

وقتل 24 شخصا في هذه الولاية الاسبوع الماضي.

كما فقد فيها 43 طالبا في 2014 في حادثة اثارت استياء عاما في البلاد.

ومنذ ان اعلنت السلطات المكسيكية الحرب على عصابات المخدرات في 2006، قتل اكثر من 170 الف شخص وفقد 28 الفا آخرين في هذا البلد، حسب الارقام الرسمية التي لا تحدد العدد الدقيق للضحايا المرتبطين مباشرة بالجريمة المنظمة.