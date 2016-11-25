استطلاع: فيون “أكثر إقناعا” من جوبيه في آخر مناظرة

باريس- رويترز- قال مرشح الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون للناخبين إن منافسه آلان جوبيه “لا يريد تغيير الأمور حقا” وذلك في مناظرة أظهر استطلاع للرأي أن الغلبة فيها كانت لفيون وذلك قبل أيام من تصويت يحدد أيهما الذي سيخوض انتخابات الرئاسة في 2017.

والفائز في انتخابات المحافظين التمهيدية المقررة يوم الأحد ستكون أمامه فرصة جيدة لانتخابه رئيسا في مايو أيار نظرا للانقسامات التي يعانيها اليسار ولاستطلاعات الرأي التي تظهر أن غالبية الناخبين يعترضون على تولي اليمين المتطرف السلطة.

وقال فيون في المناظرة التلفزيونية الخميس “آلان جوبيه لا يريد تغيير الأمور حقا. هو يمكث داخل النظام وكل ما يريده هو تحسينه.” وأضاف “مشروعي أكثر راديكالية”.

وفيون (62 عاما) محافظ اشتراكي يؤيد سياسات السوق الحرة وانتزع بشكل مفاجئ مكانه في الصفوف الأمامية في أولى الجولات التمهيدية السبع يوم الأحد الماضي متقدما بقوة على جوبيه (71 عاما) الذي كان المرشح المفضل في استطلاعات الرأي لشهور. وسبق وأن شغل الاثنان منصب رئيس الوزراء.

ومن خلال مسح على الإنترنت أجرته مؤسسة ألاب للاستطلاعات وشمل 908 أشخاص شاهدوا مناظرة الخميس وجد 71 في المئة من الناخبين المنتمين للتيار المحافظ ويمين الوسط أن فيون أكثر إقناعا من جوبيه.

وكان فيون متقدما أيضا بين جميع المشاهدين بغض النظر عن انتمائهم السياسي لكن بهامش أقل بلغ 57 في المئة مقابل 41 في المئة لجوبيه.

ويقترح الاثنان استراتيجية اقتصادية تخفض الإنفاق العام وترفع سن التقاعد.

لكنهما يختلفان بشأن قضايا مهمة أخرى اقتصادية واجتماعية إذ يقترح فيون تخفيضات أكبر لوظائف القطع العام وهو ما يراه جوبيه غير واقعي كما يقترح تمديد ساعات أسبوع العمل.