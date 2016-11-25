الجيش التركي: مقتل جندي وإصابة خمسة في اشتباكات مع تنظيم الدولة في سوريا

أنقرة- رويترز- قال الجيش التركي الجمعة إن جنديا قتل وأصيب خمسة بإصابات طفيفة في اشتباكات مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا.

وذكر الجيش في بيان أن أربعة من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة قتلوا وأصيب 25 في الاشتباكات التي وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

والخميس قتل ثلاثة جنود أتراك فيما يشتبه الجيش أنها غارة جوية سورية وستكون هذه المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى من الجنود الأتراك على يد قوات الحكومة السورية منذ أن بدأت أنقرة عملية في شمال سوريا في أغسطس آب. وتعهدت تركيا بالرد على الهجمات.