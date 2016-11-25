اعتقال ثمانية أشخاص بشبهة الضلوع في الحرائق في إسرائيل

تل ابيب- د ب ا- اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ثمانية أشخاص بشبهة الضلوع في الحرائق التي شبت في شمال البلاد في الأيام الاخيرة، حسبما ذكرت الجمعة الاذاعة الاسرائيلية.

كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ذكر الخميس أي حريق ينجم عن إضرام نار متعمد أو عن تحريض هو إرهاب.

وتعهد رئيس الوزراء بأن يعاقب بمنتهى الشدة كل من يحاول حرق أجزاء من دولة إسرائيل.

واضطر نحو 75 ألف شخص لترك منازلهم في إسرائيل وسط تأجج حرائق الغابات في ثالث أكبر مدينة، حيفا، وقرب الناصرة والقدس.

وكانت سلطات الاحتلال قد طالبت بمساعدة دولية لإطفاء الحرائق التي اندلعت في البلاد.

وساهمت الرياح الشديدة والجفاف الطويل في انتشار الحرائق خلال الأيام الماضية، وستستمر ظروف مماثلة خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لوزير الأمن العام الإسرائيلي، جلعاد اردان.