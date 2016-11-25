الحشد الشعبي العراقي يعلن انطلاق الصفحة الخامسة من عملية تحرير مناطق غربي الموصل

بغداد- د ب أ- أعلن الحشد الشعبي العراقي صباح الجمعة عن انطلاق عمليات الصفحة الخامسة لتحرير مناطق غربي الموصل /400 كيلومترا شمالي بغداد/.

وذكر بيان للحشد الشعبي وزع الجمعة أن “عمليات الصفحة الخامسة لتحرير غربي الموصل انطلقت اليوم بمشاركة جميع فصائل الحشد الشعبي”.

ونجحت فصائل الحشد الشعبي من تحرير عشرات القرى والمناطق والقرى وقطع طرق امدادات تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” إلى الحدود العراقية السورية، وتم تتويج العمليات بتحرير مطار تلعفر والتمركز به كمركز قيادة.

وحطت الخميس طائرة تقل رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي في مطار تلعفر، حيث اجتمع مع كبار قادة الجيش والحشد الشعبي لبحث استكمال عمليات التحرير وتضييق الخناق على التنظيم في الموصل.