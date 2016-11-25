تصادم قطاري ركاب في إيران وسقوط عدة قتلى

أنقرة- رويترز- قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن حادث تصادم وقع بين قطارين في إقليم سمنان بشمال وسط إيران في وقت مبكر الجمعة مما أسفر عن سقوط عدة قتلى ومصابين.

وأضاف التلفزيون دون ذكر تفاصيل عن عدد الركاب الذين كانوا في القطارين “العدد الدقيق للقتلى أو المصابين لا يزال غير معروف”.

وقال إنه يجري التحقيق في سبب الحادث مشيرا إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى الموقع.

ووقع حادث التصادم في محطة هفت خان بمدينة شاهرود على بعد نحو 400 كيلومتر إلى الشرق من طهران.