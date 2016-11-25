قطر: نؤيد تركيا في إجراءاتها للحفاظ على أمنها واستقرارها

الأناضول- أكدت وزارة الخارجية القطرية، وقوف الدوحة الى جانب تركيا في ما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية القطرية، الجمعة، أدانت فيه التفجيرات الأخيرة التي وقعت في ولايتي أضنة (جنوب)، وشرناق (جنوب شرق)، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأكد البيان على “تضامن دولة قطر ووقوفها إلى جانب جمهورية تركيا الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها”.

وجدد “موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله”.

وختمت الخارجية بيانها بتقديم “خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية تركيا، حكومة وشعباً، مع الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

واستشهد شخصان على الأقل، وأُصيب 16 آخرون بجروحٍ، أمس الخميس، جرّاء تفجير سيارة مفخخة داخل مرآب للسيارات بمنطقة سبهان في ولاية أضنة التركية.

وفي اليوم نفسه، استشهد جندي تركي، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر من منظمة “بي كا كا” الإرهابية، في منطقة جبل “جودي” بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.