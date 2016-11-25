الجيش اللبناني يعتقل متشددين بينهم قيادي في تنظيم الدولة ويصادر كمية من الأسلحة والأحزمة الناسفة

بيروت- رويترز- قالت مصادر أمنية إن الجيش اللبناني اعتقل قياديا بتنظيم الدولة الإسلامية و11 متشددا آخرين في مداهمة نفذها فجر الجمعة قرب بلدة عرسال على الحدود السورية.

وأضافت المصادر أن أحمد يوسف آمون القيادي بالتنظيم أصيب في تبادل لإطلاق النار أثناء المداهمة. وذكرت أن الجيش صادر كمية كبيرة من الأسلحة والأحزمة الناسفة.

وكانت بلدة عرسال قد شهدت هجوما كبيرا للمتشددين من تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة (جبهة فتح الشام حاليا) في 2014. ولا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يحتجز تسعة جنود لبنانيين كان قد خطفهم خلال الهجوم.