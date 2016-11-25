وزارة الدفاع الروسية تعلن اختفاء ثلاثة مظليين عسكريين خلال عملية تدريبية

موسكو- د ب أ- أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة عن اختفاء ثلاثة مظليين بعد هبوطهم في منطقة كراسنودار أثناء عملية إنزال مظلي تدريبية.

ونقلت شبكة “روسيا اليوم” الروسية الاخبارية عن البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع أن الجهات المختصة فقدت الاتصال مع ثلاثة مظليين عسكريين قرب نهر كوبان، وتقوم القوات المختصة بعمليات البحث عنهم.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الحادث وقع بالقرب من مدينة فارينيكوفسكايا في مقاطعة كراسنودار الروسية.