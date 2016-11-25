الصحة الإيرانية ترجح مقتل 60 زائرا إيرانيا بتفجير الحلة الانتحاري في العراق

طهران- د ب ا- رجحت وزارة الصحة الايرانية الجمعة، ارتفاع عدد القتلى من الزوار الايرانيين إلى 60 زائراً في التفجير الانتحاري، الذي استهدف مدينة الحلة جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وشددت الوزارة على ضرورة تواجد فرق الانقاذ الايرانية في محل التفجير لانتشال الجثامين، بحسب قناة “العالم” الايرانية.

يذكر أن التفجير أسفر عن مقتل أكثر من 73 شخصا واصابة 105 اخرين، من بينهم زوار إيرانيون. واعلن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” المسؤولية عن التفجير.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد أدان الخميس التفجير الانتحاري.

وقال قاسمي إن وزارة الخارجية والسفارة الايرانية في بغداد تتابعان بجد الحادث ووضعية الزوار الايرانيين، متابعا بانه سيجري اطلاع الشعب الايراني باي جديد عن الحادث، بحسب وكالة أنباء فارس الايرانية

واعتبر قاسمي مثل هذه الاعمال الوحشية بانها مخطط لها مسبقا وتكشف عن ياس الارهابيين جراء هزائمهم المتلاحقة.