المقاتلات التركية قصفت أهدافا لتنظيم الدولة في مدينة الباب السورية

اسطنبول- رويترز- قال الجيش التركي في بيان إن مقاتلاته نفذت ضربات جوية على مدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الجمعة بعد مقتل أربعة جنود أتراك في المنطقة في اليومين الماضيين.

وأضاف البيان أن الضربات وقعت قبل الثامنة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش) بقليل ودمرت مباني يعتقد أن التنظيم المتشدد يستخدمها. وجاءت الضربات في إطار عملية “درع الفرات” التي بدأتها أنقرة في أغسطس آب لمحاولة إخراج تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد من المنطقة الحدودية.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم الخميس إن تركيا سترد بعد مقتل ثلاثة من جنودها فيما قال الجيش إنه يشتبه بأنها ضربة جوية سورية. وقال الجيش في وقت سابق الجمعة إن جنديا آخر قتل فيما بعد في اشتباكات مع مقاتلي الدولة الإسلامية.