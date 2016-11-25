روحاني يطالب بغداد بالتحرك “بحزم اكبر” ضد منفذي الهجمات غداة الاعتداء ضد الشيعة

طهران - أ ف ب – طلب الرئيس الايراني حسن روحاني من العراق الجمعة، التحرك بحزم اكبر ضد منفذي الهجمات غداة اعتداء اودى بحياة سبعين من الزوار الشيعة معظمهم ايرانيون، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الاسلامية في جنوب بغداد.

وقال روحاني في رسالة نشرتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية، ان “العمل الارهابي في منطقة الحلة العراقية الذي ادى الى استشهاد واصابة جمع من زوار الامام الحسن (…) ادمى قلوب جمع المسلمين خاصة المسلمين الشيعة”.

واضاف “اطلب من الحكومة العراقية التعامل بحزم اكبر مع المتورطين (…) في مثل هذه الاعمال غير الانسانية”.

واكد الرئيس الايراني ان “حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تزال عازمة ومصممة على الكفاح الشامل ضد الارهابيين والمتطرفين، وانها على يقين بأننا سنشهد قريباً النصر النهائي للشعب العراقي في مكافحة المجموعات الارهابية وحماتها”.

وقتل سبعون شخصاً وأصيب عشرون آخرون على الأقل غالبيتهم من الزوار الشيعة الإيرانيين العائدين من كربلاء، الخميس في تفجير تبناه تنظيم الدولة الإسلامية جنوب شرق بغداد.

ووقع الهجوم بينما تحقق القوات العراقية تقدماً في عملية استعادة الموصل وضيقت الخناق على تنظيم الدولة الإسلامية داخل المدينة الواقعة في شمال العراق.