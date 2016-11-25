كربلاء – د ب أ – أعلنت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني الجمعة، أن الإرهابيين الذين استهدفوا زوار الامام الحسين في الحلة واوقع اكثر من 125 قتيلاً و95جريحاً سينالون جزاءهم في ساحات القتال على يد مقاتلي العراق.

وقال الشيخ احمد الصافي معتمد المرجعية العليا امام آلاف من المصلين خلال خطبة الجمعة في صحن الامام الحسين في كربلاء، “إن ارهاب المجرمين لن ينال من زوار الامام الحسين، وان الانفجار الذي استهدف الزوار في محطة للوقود في منطقة الشوملي لن يزيد عشاق الحسين إلا إصراراًعلى الزيارة”.

واضاف “أن المجرمين سينالون جزاءهم في ساحات القتال على يد مقاتلينا الابطال”.