ميركل: “تهديد” الاتفاق الاوروبي-التركي حول المهاجرين لا يؤدي الى نتيجة

برلين - أ ف ب – اعتبرت الناطقة باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس، ان “تهديد” الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا “لا يؤدي الى نتيجة، ” وذلك بعدما هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بفتح الحدود امام المهاجرين الراغبين في التوجه الى اوروبا.

وقالت اولريكي ديمير “نعتبر الاتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي نجاحاً مشتركاً، والاستمرار به يصب في مصلحة كل الاطراف”، مؤكدة ان “تهديدات من الجانبين لا تؤدي الى نتيجة”. وجاءت تهديدات اردوغان بعدما اعتمد البرلمان الاوروبي قراراً غير ملزم يدعو الى “تجميد موقت” لمفاوضات انضمام انقرة الى الاتحاد.