إسقاط تهمة اغتصاب سابقة عن سعد المجرد

لندن – القدس العربي

تداولت العديد من التقارير على الانترنت أنباءا مفادها أن رفعت حرب محامي الفتاة الأمريكية التي سبق واتهمت الفنان المغربي سعد المجرد باغتصابها نفى ما أثير مؤخراً حول طلبه ضم قضية موكلته لقضية الفتاة الفرنسية التي اتهمت صاحب أغنية المعلم باغتصابها أيضاً.

وقال محامي الفتاة الأمريكية إن موكلته اسقطت الاتهامات التي وجهتها للمجرد باغتصابها خلال وجود سعد برحلة سياحية في نيويورك، لافتاً إلى أت موكلته قد تنازلت عن الشق المدني الخاص بتهمة الاغتصاب، ولا تنوي مواصلة الشق الجنائي، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيتخذه مكتب الادعاء العام في نيويورك.

ويواجه المجرد حالياً قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية عشرينية تُدعى «لورا بريول»، حيث يتواجد في أحد السجون الفرنسية قيد التحقيقات في القضية، وقد كشفت بعض التقارير الصحفية مؤخراً عن عرض لورا التنازل عن مقاضاة المجرد بشرط حصولها على مبلغ يقدر بـ700 ألف يورو، كتعويض لها، إلا أن أسرة الفنان لم تعلق على هذا الخبر حتى الآن.