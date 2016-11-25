هاني شاكر يستقبل طفلة مريضة في منزله تلبيةً لرغبتها (صورة)

القاهرة – القدس العربي

استقبل الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين، الطفلة منة في منزله وذلك استجابة لرغبتها في رؤيته.

ونشر هاني شاكر صور اللقاء عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” وعلقت الصفحة على الصور قائلة: “أمير الغناء العربي هاني شاكر يستقبل الطفلة (منه) في منزله عصر اليوم”.

وأضافت الصفحة: “أن منة كانت قد أعلنت عن أمنيتها للقاء الفنان هاني شاكر، والتي تعشقه بشكل جنوني، خلال مداخله مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج (كل يوم) وذلك بعد إجراءها عمليه في المخ وعلى الفور أعلن هاني شاكر تلبية طلبها”.