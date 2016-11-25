نتنياهو: مصر والاردن تقدمان المساعدة في اطفاء الحرائق في اسرائيل

تل ابيب – د ب ا – أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، ان كل من مصر والاردن عرضتا المساعدة في مكافحة الحرائق التي شبت في بلاده قبل مدار اربعة ايام ومازالت مشتعلة، حسبما ذكرت صحيفة”جيروزاليم بوست” في موقعها الالكتروني .

وفقاً للصحيفة، سوف ترسل مصر طائرتي رش مياه ، فيما سوف يرسل الاردن سيارات اطفاء.

كان نتنياهو قد طالب بمساعدة خارجية في اطفاء الحرائق التي تشهدها اسرائيل .