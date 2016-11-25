نتنياهو: مصر والاردن تقدمان المساعدة في اطفاء الحرائق في اسرائيل
Nov 25, 2016
تل ابيب – د ب ا – أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، ان كل من مصر والاردن عرضتا المساعدة في مكافحة الحرائق التي شبت في بلاده قبل مدار اربعة ايام ومازالت مشتعلة، حسبما ذكرت صحيفة”جيروزاليم بوست” في موقعها الالكتروني .
وفقاً للصحيفة، سوف ترسل مصر طائرتي رش مياه ، فيما سوف يرسل الاردن سيارات اطفاء.
كان نتنياهو قد طالب بمساعدة خارجية في اطفاء الحرائق التي تشهدها اسرائيل .
على ماذا يقدمون المساعدة لهذا العدو العنصري المجرم؟ لإحتلاله لفلسطين والتطهير العرقي لأكثر من 70% من الشعب الفلسطيني وسرقة وطنه ومدنه وبيوته ومزارعه ومصانعه وبنوكه ومطاراته ومرافئه وسككه الحديدية، أم لإحتلاله لمقدسات العرب مسلميه ومسيحييه؟ أم لتنكيله وتعسفه بالشعب الفلسطيني وحصاره وقتل مواطنيه؟ لماذا تقدم هذه الأنظمة الطاعة لهذا العدو المارق مهدد أمن وأستقرار عالمنا العربي من مشرقه لمغربه منذ أن خلقته بريطانيا وأمريكا في فلسطين عام 1948؟؟ إنه العار على هذه الأنظمة الديكتاتورية خادمة أعداء الأمة العربية التي لا تنتمي لشعبها وأمتها لأنها لو كانت تنتمي لنا لما أهانت مشاعرنا ولما تعاملت مع أعداء الشعب العربي وخدمت مصالحهم كما تفعل.