مقتل 20 من تنظيم الدولة وخمسة من القوات العراقية في اشتباكات على اطراف الرطبة

الرمادي – د ب أ – أعلنت قوات الجيش العراقي الجمعة، مقتل 20 مسلحاً من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وخمسة من القوات في اشتباكات عنيفة اندلعت غربي الانبار.

وقال المقدم عماد صالح، إن “قوة من الجيش العراقي صدت اليوم هجوماً نفذه العشرات من عناصر تنظيم داعش على منطقة 110 في الأطراف الخارجية الشمالية لقضاء الرطبة، بمساندة طيران التحالف الدولي، ما اسفر عن مقتل 20 داعشيا وحرق 17 عجلة تابعة للتنظيم ومقتل ثلاثة من عناصر الشرطة وجنديين اثنين خلال الهجوم”.

يذكر ان تنظيم الدولة يشن بين الحين والآخر هجمات كبرى على المناطق الغربية لمحافظة الانبار، خاصة مدينة الرطبة التي تعد مفرق الطرق بين العراق وسوريا والاردن محاولاً اعادة السيطرة عليها.