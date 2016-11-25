اسرائيل غاضبة بعد اعلان فرنسا اعتزامها وضع ملصقات على منتجات المستوطنات

القدس - أ ف ب – اتهمت اسرائيل فرنسا الجمعة، بدعم مقاطعة الدولة العبرية بعد اعلان باريس اعتماد توجيهات جديدة لوضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشرت فرنسا توجيهاتها مساء الاحد، حول تطبيق اجراءات الاتحاد الاوروبي الذي بدأ في الآونة الأخيرة، بوضع ملصقات تمييزية على المنتجات القادمة من االضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة من قبل اسرائيل منذ عام 1967.

وقالت التوجيهات “بموجب القانون الدولي، فإن هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ليست جزءاً من اسرائيل”، ولهذا فإن تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية او هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى “غير مقبول”.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية على طريق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وبحسب التوجيهات الفرنسية،فإنه يتوجب وضع ملصقات تمييزية على البضائع القادمة من “مستوطنات اسرائيلية” بهدف تجنب “خطر تضليل المستهلك”.

ويأتي القرار بعد عام على دعم الاتحاد الاوروبي وضع ملصقات تمييزية على منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان، انها تدين قيام فرنسا “التي تملك قانوناً ضد المقاطعة، بتقديم اجراءات يمكن تفسيرها بأنها تشجع العناصر المتطرفة وحركة مقاطعة اسرائيل”.

واتهمت الخارجية الاسرائيلية فرنسا ب”الكيل بمكيالين”عبر تركيزها على اسرائيل و”تجاهلها مئتي نزاع اقليمي آخر في العالم”.