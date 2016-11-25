مدعي باريس: الدولة الإسلامية وجهت مشتبهاً بهم خططوا لهجمات في فرنسا

باريس - رويترز – قال مدعي باريس الجمعة، إن خمسة مشتبهاً بهم اعتقلوا مطلع الأسبوع في فرنسا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على أهداف في العاصمة الفرنسية وما حولها تلقوا توجيهات من متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وقال فرانسوا مولان مدعي باريس في مؤتمر صحافي “صدرت أوامر لفرقة ستراسبورج الجهادية وأيضاً لرجل اعتقل في مرسيليا لاقتناء أسلحة. أعطيت الأوامر عن طريق قيادي من المنطقة السورية العراقية عبر تطبيقات مشفرة.”