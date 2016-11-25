الجيش اليمني يفتح جبهة جديدة قرب معقل “الحوثيين” في صعدة

مأرب- الأناضول- كشف مصدر من “المقاومة الشعبية” اليمنية، أن قوات الجيش الحكومي، فتحت الجمعة، جبهة جديدة عند معبر حدودي مع السعودية، في محافظة صعدة (شمال) معقل جماعة أنصار الله “الحوثيين”.

وقال مصدر في المقاومة الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن “الجيش اليمني شن، اليوم هجوماً على عدد من مواقع الحوثيين، في منفذ علب، الحدودي مع السعودية، والتابع لمديرية باقم، بمحافظة صعدة”، معقل جماعة الحوثي.

وأضاف المصدر للأناضول، أن الجيش تقدم من داخل الأراضي السعودية التي تدرب فيها، وسيطر على عدة مواقع لـ”الحوثيين”، لم يحدد أسماءها.

وأشار إلى أن “المعارك أسفرت عن مقتل نحو 20 مسلحاً حوثياً، وأسر سبعة آخرين”، فيما لم يتحدث المصدر عن وقوع ضحايا في صفوف الجيش.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من الحوثيين على ما صرّح به مصدر المقاومة.

ويبعد منفذ “علب”، نحو 100 كلم عن مدينة “صعدة”، مركز المحافظة، التي تحمل نفس الاسم، والتي تعتبر معقلاً لجماعة “الحوثي”، التي تسيطر عليها، منذ منتصف 2011.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2016، اندلعت معارك عنيفة في منفذ “البقع″ بين اليمن والسعودية، ويتبع مديرية “كتاف والبقع″ بمحافظة “صعدة”.

ومنذ قرابة عامين، تشهد اليمن حربًا متصاعدة بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وقوات جماعة “الحوثي” وحلفائها من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب آلاف القتلى والجرحى من الطرفين، فضلاً عن أوضاع إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة، أعلنت بسببها بعض محافظات البلاد “مناطق منكوبة”.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن، ضد “الحوثيين” وقوات صالح، استجابة لطلب الرئيس هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح (المتحالفة معها)، على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.