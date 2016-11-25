مقتل 44 شخصا على الأقل إثر اصطدام قطارين شمالي إيران

طهران ـ د ب أ ـ ارتفع عدد القتلى في حادث تصادم قطارين في شمال وسط إيران إلى 44 على الأقل، وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي، اليوم الجمعة، مضيفا أن 82 شخصا أصيبوا بجروح.

واصطدم قطار ركاب بآخر كان متوقفا في محطة قرب بلدة شاهرود في إقليم سمنان، نحو 250 كيلومترا شرق العاصمة طهران.

وتسبب الاصطدام في خروج أربع عربات عن القضبان واشتعال النيران فيها.

وقال الهلال الاحمر الإيراني إنه تم إرسال مروحيات إنقاذ وسط إعاقة تساقط الثلوج والطرق المغطاة بالجليد للوصول إلى موقع الحادث، وفقا للتلفزيون الحكومي.

وغالبا ما يتم تصحيح عدد القتلى الذي تعلنه وسائل الإعلام الإيرانية بتخفيض الرقم، بعد انتهاء عمليات الإنقاذ.

ورغم تدهور أوضاع البنية التحتية، فإن حوادث السكك الحديدية نادرة في إيران، إذ وقعت الحادثة الأخيرة في تموز/يوليو 2014 في شمالي البلاد عندما اصطدم قطار بشاحنة، ما أسفر عن إصابة 30 راكبا.

ويميل المسافرون إلى تفضيل السيارات والسفر الجوي وحافلات المسافات الطويلة غير المكلفة، بديلا للقطارات التي، حتى في المدن الكبيرة، تتم جدولة رحلاتها مرة واحدة في اليوم.