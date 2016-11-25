استشهاد فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في القدس





القدس ـ الأناضول ـ استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، برصاص الشرطة الإسرائيلية، قرب مخيم شعفاط بالقدس الشرقية المحتلة، بدعوى محاولته تنفيذ عملية “طعن”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن “شاباً لم تعرف هويته بعد، أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم على حاجز مخيم شعفاط، وسط مدينة القدس المحتلة”.

وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة “ادعت أن الشاب كان يحمل سكينا وحاول طعن أحد الجنود المتواجدين على الحاجز″.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الشرطة للإعلام العربي لوبا السمري، إن قواتهم أطلقت النار على شاب فلسطيني “اقترب من حاجز مخيم شعفاط العسكري وحاول طعن أحد رجال الأمن الذين ردوا بإطلاق النار نحوه”.

وأضافت أن الشاب الذي لم تذكر هويته اسشتهد.

ومنذ انطلاق “الهبة الشعبية” نصرة للقدس والأقصى، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، والتي تشهد مواجهات بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين في مناطق متفرقة، استشهد العشرات من الفلسطينيين، بدعوى تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وتقول السلطة الفلسطينية إن ما يجري من قتل لمواطنيها هو “عمليات إعدام بدم بارد” تنفذها القوات الإسرائيلية.