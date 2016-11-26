﻿«كوني Anti»حملة فلسطينية نسوية لمناهضة العنف ضد المرأة

الناصرة ـ«القدس العربي»: للعام الثاني على التواليّ، وتزامنًا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدّ المرأة، اطلقت جمعيّة «كيان- تنظيم نسوي»، أمس الجمعة حملتها «16 يومًا لمناهضة العنف ضدّ المرأة»، التي ستستمر حتى العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتأتي هذه الحملة امتدادا للحملة العالميّة تحت ذات الاسم، التي تعود تاريخيّا إلى عام 1991، عندما قررت 23 ناشطة من شتّى أنحاء العالم، بعد تخرّجهن من مركز القيادة العالمية للنساء في جامعة روجترز في ولاية نيوجيرسي وعودتهن إلى بلادهن، تنظيم هذه الحملة التي تستمرّ لـ 16 يومًا لمناهضة أنواع العنف ضدّ المرأة كافة، خاصّة العنف الجنسي، وذلك من أجل رفع الوعي وحشد الجهود، والدعوة لمناهضة عدم المساواة والتمييز بين الجنسين. وتتبنى اليوم الكثير من الأطر الاجتماعيّة والجمعيّات، عالميا، هذه الحملة، وتحييها سنويًا في ذات الميعاد، حيث تنضم «كيان» إلى هذه الأصوات.

وهذا العام اختارت جمعيّة «كيان- تنظيم نسوي» شعارا يستبطن تلاعبا لغويا بين العربية والإنكليزية بعنوان «كوني Anti «لتُطلق حملتها أسبوعيْ مناهضة العنف ضدّ المرأة، بعد أن أطلقت الشعار «كفى، صمتنا يقتلنا» في الحملة السابقة.

وتأتي هذه الحملة في ظلّ تزايد العنف وجرائم قتل النساء داخل أراضي 48 إذ قتل منذ بداية هذا العام 10 نساء ونحو 120 إمرأة في العقد الأخير. وتؤكد جمعية «كيان» أن هذه ليست مجرّد أرقام، بل هنّ نساء وفتيات سُلب منهنّ كيانهنّ وأحلامهن وأقدس حقّ يمتلكه كلّ إنسان، وهو الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

وشددت على الحاجة الملحّة للحدّ من هذه الجرائم التي باتت ظاهرة، داعية للعمل ميدانيا بشكل متواصل وعلى مدار أيام السنة لتفعيل برامج وفعاليات تناهض هذه الظاهرة وملاحقة المجرمين قانونيا ومجتمعيا حتى ينالوا عقابهم الرادع. كما تنوه «كيان» أن الحملة تأتي في الوقت الذي ما زالت فيه المرأة العربية الفلسطينية تعاني من ذات دوائر التمييز والإقصاء والتهميش المنهجي، سواءً في الحيز الخاص او العام. وتخص بالذكر سوق العمل والتمثيل السياسي، علمًا أنّ أحد أكبر التحديات التي تواجه النساء الفلسطينيات اليوم في إسرائيل هو مدى تهميش تمثيلهن السياسي في السياسة القطرية والمحلية ومدى تهميشّهن في سوق العمل بذرائع مختلفة غير مرتبطة بالمهنية. وتؤكد ايضًا في هذا الباب، أنّ هذا التهميش يعكس صورة مغايرة للتطورات الحاصلة على مكانة المرأة الفلسطينية في مجالات عدة انطلاقًا من ارتفاع نسبة التعليم العالي وازدياد حاملات الشهادات الأكاديمية، دخولهن ولو بصورة محدودة لسوق العمل المأجور، مشاركتهن السياسية الواسعة في الأحزاب والمنظمات السياسية وغير الرسمية في إسرائيل، والأهم توسع مطالبتهن ورغبتهن في التنافس والمشاركة في صنع القرار أيا كان، مما يستدعي أن تشكل هذه التطورات المحفز لديّهن في ضرورة الدفع والعمل على تغيير واقع التهميش والتمييز. وتتضمن حملة «كوني Anti «محاضرات وورشات عدّة في مختلف البلدات العربيّة إضافة إلى نشاطات مع طلاب صفوف الإعداديّة والثانويّة في مناطق مختلفة، يتم خلالها التركيز على مناقشة مواضيع مغيبة وملحة.

كذلك تتضمن الحملة عروضا مسرحية هادفة، ووقفات احتجاجية على عددٍ من مفارق الطرق في البلاد. وتشمل رسم جداريات احتجاجية تعمل على تشخيص الوضع بصورة عامةً ورفع الوعي الجماهيري لضرورة العمل على إحداث التغيير. وضمن الحملة، تستغلّ كيان مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مواد توعويّة خلال أيام الحملة بصورة مكثفة، إضافة إلى عملها في هذا الصدد على مدار العام، مؤكدةً بذلك انّ النساء الفلسطينيات يعانين من عنف يومي بكافة أشكاله وأنواعه، وأنّ العنف ضدهن هي قضية مجتمعية ووطنية من الدرجة الأولى ومواجهتها مسؤولية مجتمعية.

وقالت رفاه عنبتاوي مديرة جمعيّة كيان لـ «القدس العربي» إنها تعمل على مدار العام، منذ تأسيس الجمعية عام 1998، على إحداث تغيير في المجتمع الفلسطيني في الداخل، وذلك من أجل إحقاق العدالة الاجتماعيّة والمساواة الجندرية والحدّ من جميع أشكال التمييز ضدّ النساء. وأوصحت أن ذلك يتصدر عمل الجمعيّة بالربط ما بين العمل القانوني والمرافعة القانونيّة، والعمل الجماهيري مع نساء المجتمع الفلسطيني في معظم المدن والبلدات العربيّة. وتابعت «على سبيل المثال، في كل عام تنظّم «كيان» فعاليّة قطريّة عامّة، إضافة إلى مؤتمر سنوي وذلك بمبادرة وقيادة المجموعات النسائيّة التي تديرها «كيان» في البلدات العربيّة».