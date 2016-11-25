﻿الجزائر: وزير الشؤون المغاربية يؤكد أن مبادئ الاتحاد الافريقي ليست عرضة للمساومات

الجزائر – «القدس العربي»: قال عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية إن انسحاب المغرب ودول الخليج من القمة العربية ـ الإفريقية احتجاجاً على مشاركة الصحراء الغربية، لم يكن له أي تأثير على هذه القمة، وأن ذلك بين أن مبادئ الاتحاد الإفريقي ليست عرضة لأي نوع من أنواع المساومات.

وأضاف مساهل الذي مثل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في القمة التي نظمت في غينيا الاستوائية في مقابلة مع موقع «كل شيء عن الجزائر» أن الاتحاد الإفريقي برهن أنه وفيٌ للمبادئ التي تأسس من أجلها، بدليل أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد شاركوا في هذه القمة، وأن ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة العربية كانوا حاضرين، وأن إفريقيا أثبتت أنها واعية بالتحديات القائمة، وأنه يجب التعامل معها كتكل واحد.

أما فيما يتعلق باعتراض المغرب على تواجد الصحراء الغربية في القمة، وانسحابها رفقة دول خليجية، قال مساهل إن الجمهورية العربية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد، وأن أي انضمام لدولة إفريقية لهذا الاتحاد (في إشارة إلى المغرب) لا يمكن أن تتم على حساب المبادئ التي تأسس عليها هذا الاتحاد.

واعتبر أن المغرب طلب انسحاب الوفد الصحراوي أو تأجيل القمة فلم يكن له ذلك، فقرر الانسحاب رفقة 6 دول أخرى، وذلك في منتدى يضم 60 دولة، أي أن هناك 54 دولة شاركت في القمة.

وقال الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي إن ما حدث في القمة العربية ـ الإفريقية ليس مفاجئاً، وإنه يدخل في استراتيجية تقسيم الدول الإفريقية التي يقوم بها المغرب منذ أكثر من سنة، وانه بعد أن قام بتجميد الاتحاد المغاربي، يتعرض إلى إحدى نقاط قوة الدبلوماسية وحركات التحرر، والرباط تتعامل بمنطق إما الكرسي الشاغر أو أنا لوحدي، موضحاً أن المغرب سبق أن فرض شروطه للمشاركة في القمم الإفريقية العربية سواء في القاهرة سنة 1977 أو سرت سنة 2010 أو الكويت سنة 2013، ولكن هذه القمم كانت في دول عربية، وكان قد نجح في منع الوفد الصحراوي من المشاركة، لكن في قمة غينيا الاستوائية الأمر يختلف لأن القمة عقدت في بلد إفريقي.

أما بالنسبة لمواقف بعض الدول الخليجية، وخاصة العربية السعودية التي انسحبت من القمة، في الوقت نفسه الذي يتم فيه الحديث عن انتعاش في العلاقات بينها وبين الجزائر، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إلى الرياض، فاعتبر رحابي أن الامر عادي لأن دول الخليج تعتبر المغرب حليفاً استراتيجياً خلافاً للجزائر، موضحاً أن علاقات دول الخليج مع الجزائر يمكن أن تكون عادية أو ممتازة، لكن لا يمكن وصفها بالاستراتيجية، لأن الامر يتعلق بعامل مشترك بين الملكيات، التي تجعل من التضامن بينها أمراً ضرورياً لضمان بقائها.