الجزائر: وزير الشؤون المغاربية يؤكد أن مبادئ الاتحاد الافريقي ليست عرضة للمساومات
الجزائر – «القدس العربي»: قال عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية إن انسحاب المغرب ودول الخليج من القمة العربية ـ الإفريقية احتجاجاً على مشاركة الصحراء الغربية، لم يكن له أي تأثير على هذه القمة، وأن ذلك بين أن مبادئ الاتحاد الإفريقي ليست عرضة لأي نوع من أنواع المساومات.
وأضاف مساهل الذي مثل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في القمة التي نظمت في غينيا الاستوائية في مقابلة مع موقع «كل شيء عن الجزائر» أن الاتحاد الإفريقي برهن أنه وفيٌ للمبادئ التي تأسس من أجلها، بدليل أن كل الدول الأعضاء في الاتحاد شاركوا في هذه القمة، وأن ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة العربية كانوا حاضرين، وأن إفريقيا أثبتت أنها واعية بالتحديات القائمة، وأنه يجب التعامل معها كتكل واحد.
أما فيما يتعلق باعتراض المغرب على تواجد الصحراء الغربية في القمة، وانسحابها رفقة دول خليجية، قال مساهل إن الجمهورية العربية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد، وأن أي انضمام لدولة إفريقية لهذا الاتحاد (في إشارة إلى المغرب) لا يمكن أن تتم على حساب المبادئ التي تأسس عليها هذا الاتحاد.
واعتبر أن المغرب طلب انسحاب الوفد الصحراوي أو تأجيل القمة فلم يكن له ذلك، فقرر الانسحاب رفقة 6 دول أخرى، وذلك في منتدى يضم 60 دولة، أي أن هناك 54 دولة شاركت في القمة.
وقال الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي إن ما حدث في القمة العربية ـ الإفريقية ليس مفاجئاً، وإنه يدخل في استراتيجية تقسيم الدول الإفريقية التي يقوم بها المغرب منذ أكثر من سنة، وانه بعد أن قام بتجميد الاتحاد المغاربي، يتعرض إلى إحدى نقاط قوة الدبلوماسية وحركات التحرر، والرباط تتعامل بمنطق إما الكرسي الشاغر أو أنا لوحدي، موضحاً أن المغرب سبق أن فرض شروطه للمشاركة في القمم الإفريقية العربية سواء في القاهرة سنة 1977 أو سرت سنة 2010 أو الكويت سنة 2013، ولكن هذه القمم كانت في دول عربية، وكان قد نجح في منع الوفد الصحراوي من المشاركة، لكن في قمة غينيا الاستوائية الأمر يختلف لأن القمة عقدت في بلد إفريقي.
أما بالنسبة لمواقف بعض الدول الخليجية، وخاصة العربية السعودية التي انسحبت من القمة، في الوقت نفسه الذي يتم فيه الحديث عن انتعاش في العلاقات بينها وبين الجزائر، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إلى الرياض، فاعتبر رحابي أن الامر عادي لأن دول الخليج تعتبر المغرب حليفاً استراتيجياً خلافاً للجزائر، موضحاً أن علاقات دول الخليج مع الجزائر يمكن أن تكون عادية أو ممتازة، لكن لا يمكن وصفها بالاستراتيجية، لأن الامر يتعلق بعامل مشترك بين الملكيات، التي تجعل من التضامن بينها أمراً ضرورياً لضمان بقائها.
حدثنا أيضا عن التضامن بين الديكتاتوريات المستبدة كما هو النظام الجزائري مع نظام الأسد و السيسي، ثم إذا كنتم تؤمنون بمبدأ تقرير المصير فلماذا لم تسمحوا للشعب الجزائري بتقرير مصيره أي أن يختار من يحكمه بحرية بعيدا عن حكم العسكر الذي خرب البلاد بفساده، ثم لماذا لم تعترفوا بجمهورية كوسوڨو؟؟؟ أليس من حقها تقرير المصير؟؟؟ أسطوانتكم المشروخة ماتت وقريبا سيرمي الشعب الجزائري بنظامكم إلى مزبلة التاريخ٠
سوف نرى
الصورة تعبر تعبيرا دقيقا عن غضب الوزير من انسحاب المغرب من القمة الافرو-عربية. ويصح حولها التعبير ( سيماهم في وجوههم ) ماذا لو شارك المغرب في القمة المقبلة للاتحاد الافريقي ؟
عقدة كابرانات الجزائر هي المغرب. يرون في إضعاف المغرب قوة لهم. هذا مرضهم المزمن شفاهم الله منه.
ماهي هذه المبادئ التي لايجب تكون عرضة للمساومات ؟
هل هي تلك التي أقحمت كيانا وهميا سنة 1984 وضربت عرض الحائط بميثاق منظمة الوحدة الإفريقية الذي ينص من بين من ينص عليه عدم قبول عضوية أي دولة لا تتوفر فيها شروط الدولة المستقلة ودات السيادة ( البند الرابع من الميثاق )
ومن ساوم هذه المبادئ آنذاك وأقحم جمهورية وهمية لازالت إلى يومنا هذا تتخبط في مشكلة الإعتراف الدولي بل حتى الإفريقي مادامت 10 دول إفريقية هي التي لازالت تعترف بهذا الكيان الوهمي ضمن 53 دولة منضوية تحت لواء الإتحاد الإفريقي ؟ أرجو أن يفهمني أحد لأنني لا أفهم ولم أفهم ولن أفهم كيف يبرر السيد مساهل ما يبرر
ماهي هذه المبادئ التي يجب ألا تكون عرضة للمساومات ؟
هل هي تلك التي لطالما روجت لمفاهيم مغلوطة مثل تقرير المصيروالنضال الثوري من أجل التحرر وغيرها من المفاهيم التي تتناقض كليا مع ماجرى بالجزائر نفسها حين أجهض النظام العسكري حلم الشعب الجزائري في تقرير مصيره في بداية تسعينيات القرن الماضي بعيدا عن ورقة الإستفتاء التي كُتبت بفرنسا وفرضت على الجزائر التعاون مع من تتهمه بقتل مليون ونصف مليون شهيد( هل تريد أنمت تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا ؟) هذه العبارة التي صوت عليها الشعب سنة 1962 وهو نفس الشعب الذي قرر مصيره بعد ثلاثين سنة من الإستقلال المخدوم وإختار جبهة الإنقاد والبقية يعرفها العالم العربي والإفريقي
ماهي هذه المبادئ التي يجب ألا تكون عرضة للمساومات ؟
هل هي تلك التي أوصلت كل من نيجيريا والجزائر إلى ما هي عليه الآن من تدهور إقتصادي بسبب الركون إلى إقتصاد الريع ؟ أم هي تلك التي تطبل وتهلل لموغابي الديكتاتور لا لشيء سوى لأنه يتخد موقفا عدائيا من المغرب ؟ أم هي تلك التي تسببت في هجرة الملايين من ألأفارقة نحو الشمال بسبب الفقر والتخلف والمجاعة والحروب ؟
الإتحاد الإفريقي في حاجة إلى نخب جديدة تواكب مقتضيات العشرية الثانية من القرن 21 لا إلى شيوخ هرمة لازالت تفكر بمنطق الستينيات وتعطي الأولوية لما هو سياسي مؤدلج بلغة الحرب الباردة على حساب التنمية والتطور ومواكبة العصر
ولا حول ولا قوة إلا بالله
“لأن الأمر يتعلق بعامل مشترك بين الملكيات التي تجعل من التضامن بينها أمرا ضروريا لبقائها. ” يقولها في الوقت الذي نجد وزير خارجية بلاده يتجول في بلاد الخليج طالبا الإغاثة للخروج من الأزمات التي تتخبط فيها الجزائر . سماهم في وجوههم و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.