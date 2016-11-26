﻿نتنياهو يشعل مجددا «حرائق الكراهية» بين اليهود والعرب

الناصرة – «القدس العربي» :أكدت الحركة الإسلامية داخل أراضي 48 أن حكومة إسرائيل تسعى للتغطية على فشلها في التعامل مع الحرائق التي اجتاحت عدة مواقع فيها، وتحاول صرف الأنظار عن فضيحتها وإهمالها في حماية المدن والبيوت والأحراش. ونوهت في بيانها أن حكومة نتنياهو «الفاشية العنصرية» تتجاهل استعداد أوساط واسعة لدى فلسطينيي الداخل لتقديم المساعدات الإنسانية واستضافة العائلات المتضررة في القرى والمدن العربية. وقال النائب مسعود غنايم من القائمة المشتركة لـ «القدس العربي» إن نتنياهو وحكومته يستغلون موجة الحرائق في البلاد لإشعال حرائق التحريض والكراهية على العرب. ولا يفوت نتنياهو فرصة لتحريض اليهود على العرب كما فعل في يوم الانتخابات وغداة عملية تل أبيب التي نفذها شاب من فلسطينيي الداخل قبل شهور، وذلك لكسب نقاط وصرف الأنظار عن النار التي باتت تمسك بتلابيبه بعد الكشف عن فضيحة فساد خطيرة ترتبط باقتناء غواصات ألمانية.

ولذا يؤكد غنايم أن نتنياهو يحاول التغطية على حرائقه الخاصة وأزماته وعلى رأسها أزمة غواصته الآخذة بالغرق عن طريق التحريض على العرب واتهامهم بإشعال الحرائق. وقال إن العرب في هذه البلاد هم ضحايا نتنياهو المُشعل الأول لحرائق العنصرية والتمييز، وبدلا من الاعتراف بفشله في منع هذه الحرائق او إخمادها يحاول التنصل من المسؤولية من خلال المتهم والمذنب الجاهز عنده وهو العربي . وتابع «في الوقت نفسه فإن هذه البلاد بلادنا وهذه الغابات غاباتنا وهذه الطبيعة غالية علينا ونرفض ان يتم إحراقها من أي كان ومن فعل او يفعل ذلك يتحمل المسؤولية ولا يمكن ان نعتبر ما قام به يخدم قضية وطنية او قومية والعكس هو الصحيح. كمجتمع عربي نحن على استعداد لمساعدة المتضررين وإيوائهم ونمد يد المساعدة لكل من هو بحاجة لذلك، هذه أخلاقنا وهذه قيمنا الإنسانية التي يعتقد نتنياهو بانه يستطيع تغييبها من خلال تجريمنا».

وفي هذا السياق كتب المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان،أمس، إن قيادة الأجهزة الأمنية تشكك في صحة تصريحات وزراء، بينهم وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بأن نصف الحرائق نجم عن إضرام نار متعمد. وواصلت الحكومة الإسرائيلية أمس كيل الاتهامات بالتلميح والتصريح للفلسطينيين بحرق الكرمل ومواقع أخرى في البلاد رغم أن خبراء إسرائيليين وأجانب يؤكدون أن المناخ في البلاد يساهم بشكل كبير في اشتعال الحرائق.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن وزارة الأمن الداخلي تجاهلت توصيات مهنية باتخاذ تدابير في مناطق الغابات. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مهنيين ضالعين في بلورة هذه الأنظمة والتوصيات قولهم إنه تمت دعوتهم، أمس، إلى مداولات، ستجرى خلال الأسبوع المقبل، وإنه يتوقع أن تصادق عليها الحكومة، وذلك في أعقاب الحرائق المأساوية التي تشهدها البلاد في هذه الأيام. وأكد مسؤولون في جهاز الإطفاء على أن جهاز منع نشوب الحرائق تم إهماله ولم يحظ بالاهتمام المناسب.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين المهنيين إنه لو جرى تطبيق هذه الخطوة، لما وقعت أحداث مثل احتراق عشرات البيوت في مستوطنة زخرون يعقوب. ولفت إلى أن تكلفة هذه الخطة تصل إلى 50 مليون دولار في جميع أنحاء البلاد، وأن حجم الأضرار في زخرون يعقوب وحدها تقدر بمبلغ مشابه.

كما أشار رئيس شعبة الأمان من النيران والتحقيقات في السلطة القطرية للإطفاء والإنقاذ، حاييم تمام، أنه رغم عدم المصادقة على أنظمة إقامة مناطق عازلة حتى الآن، إلا أن سلطة الإطفاء والإنقاذ بدأت في توجيه السلطات المحلية بإقامة مناطق عازلة ، موضحا أنه تم إرسال توجيهات إلى 200 سلطة محلية في خطر (بسبب قربها من غابات وأحراش)، وبضع عشرات فقط نفذت أعمالا كهذه. من جهة ثانية، أكد خبراء على أن الحرائق المشتعلة حاليا في البلاد ليست ظاهرة عفوية، وأن الاتجاه هو أن تتصاعد في السنوات القريبة. كما أن هذه ليست ظاهرة مرتبطة بالبلاد فقط، وإنما تندلع سنويا حرائق في غابات وبحجم أكبر بكثير في كافة مناطق البحر المتوسط، بينها اسبانيا والبرتغال واليونان وفرنسا، وكذلك في كاليفورنيا في الولايات المتحدة وفي أستراليا. وتظهر معطيات خدمة الإطفاء الإسرائيلية أنه لم يطرأ ارتفاع في عدد حرائق الأحراش والغابات في البلاد في السنوات الأخيرة، وحتى أنه خلال السنتين الأخيرتين تم تسجيل انخفاض. غير أن قوة الحرائق المشتعلة في فصل الخريف غير مسبوقة.

وقال مدير منطقة القدس في «كيرن كييمت ليسرائيل» حانوخ تسوريف، إن هذا مرتبط بتغير المناخ الذي بات مثبتا علميا. موضحا أن فصل الشتاء يبدأ متأخرا، وأن الشهرين تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر أصبحا جافين جدا، مع رياح قوية. منوها أن الرياح المتواصلة والقوية تجفف النباتات أيضا، وتجعلها مادة قابلة للاشتعال بامتياز. وتابع « إلا أن الظاهرة المناخية في الأيام الأخيرة نادرة للغاية. لدي خبرة أربعين عاما في جبال يهودا (القدس والخليل)، ولا أذكر أحوالا جوية كالتي سادت في الأسبوع الحالي. أي رياح جافة متواصلة طوال أسبوع».

وخلافا للتحريض ضد العرب الذي يقوده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وإردان وغيرهما من المسؤولين الإسرائيليين، شدد على أنه لا حاجة إلى إضرام نار من أجل أن يشعل أي شيء النبات في وضع كهذا. وقال تسوريف إن هناك تأثيرا للرياح الشرقية التي تهب على البلاد، وذلك خلافا للرياح الغربية التي تميز الحرائق في البلاد، وأنه لو كانت هذه رياح غربية لكانت هذه نهايتنا».

من جهته استغل حاخام صفد شموئيل المعروف بعنصريته الشديدة وتحريضه ضد العرب لإشعال نار كراهية أكبر بإصداره فتوى أتاح فيها قتل العرب على الحرائق التي اشتعلت في مناطق مختلفة في البلاد، في الأيام الأخيرة، معتمدا بصورة مباشرة على التحريض العنصري الذي يقوده نتنياهو. وكتب في صفحته على موقع فيسبوك أن رئيس الحكومة وصف إشعال الحرائق بأنه إرهاب، وأحد مسؤولي جهاز المخابرات العامة «الشاباك» وصف ذلك بأنه سلاح للإبادة الجماعية. وتابع «بأعجوبة لم يحترق أشخاص أحياء لكن لا ينبغي الاعتماد على المعجزات. وبالتأكيد مسموح، بل هذه فريضة، تدنيس السبت من أجل وقف النيران ومشعليها. وإذا اقتضى الأمر، يجب إطلاق النار عليهم أيضا».

وكان نتنياهو قد كرر تحريضه على الفلسطينيين أمس بقوله إن إشعال الحرائق هو عمل إرهابي، وكذلك التحريض على إشعال الحرائق. وفي الحرائق التي شاركت طواقم من السلطة الفلسطينية بإطفائها تضرر نحو 700 بيت في إسرائيل أمس.