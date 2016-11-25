﻿المدعي العام الفرنسي يكشف تفاصيل مثيرة ويؤكد أن «خطر التهديد الإرهابي لا يزال مرتفعا»

باريس . «القدس العربي»: كشف المدعي العام الفرنسي، فرنسوا مولانس، يوم أمس الجمعة في مؤتمر صحافي، أن «خلية إرهابية» كانت على بعد أيام فقط من تنفيذ هجوم مسلح على «أماكن حساسة وأخرى ذات بعد رمزي» بعدما تلقت الأوامر لتنفيذ العملية على يد «قائد» تابع لتنظيم «الدولة» موجود حاليا في المنطقة بين سوريا والعراق. وأكد المدعي العام أن هؤلاء كانوا ينوون تصوير عمليتهم الهجومية بشكل مباشر ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأقر مولانس أن فرنسا كانت على موعد مع «مشروع دموي إرهابي في مراحله الأخيرة»، وتم «إجهاض العملية على يد قوات مكافحة الإرهاب في الوقت المناسب». وكانت الخلية التي تم توقيفها يوم الأحد الماضي، تعتزم القيام بعمل مسلح في «الفاتح من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وكانت ستتبنى العملية باسم تنظيم الدولة الإسلامية» حسب تصريحات المدعي العام.

وشدد مولانس في المؤتمر الصحافي على أن خطر الهجوم الإرهابي «ما زال مرتفعا» كما أشاد بقوات مكافحة الإرهاب التي استطاعت قبل أيام «إحباط عملية مسلحة نوعية بعدما اعتقلت خمسة إرهابيين في مرسيليا وستراسبورغ». وأشارت المصادر القضائية يوم أمس أن الأشخاص الموقوفين على ذمة التحقيق وجهت لهم اتهامات بتشكيل «خلية إرهابية وحيازة أسلحة». وكشف المدعي العام بأن الخلية كانت تضم «أربعة أشخاص من مدينة ستراسبورغ وهم ياسين ب. فرنسي الجنسية، وهشام م. فرنسي، وسامي ب. فرنسي وتونسي، وزكرياء م. فرنسي ومغربي الجنسية، فيما تم إلقاء القبض على الشخص الخامس في مدينة مرسيليا ويدعى هشام أ. وهو مغربي الجنسية».

وأوضح مولانس أن الأشخاص الأربعة الذين أُلقي القبض عليهم، هم أصدقاء مقربين منذ فترة طويلة، وكانوا يتواصلون فيما بينهم عن طريق «شبكة اتصالات خاصة بهم»، وتلقوا التعليمات من تنظيم «الدولة» مباشرة عبر استعمال «برامج مشفرة» للتواصل في ما بينهم.

وأضاف المدعي العام أن «هشام. م، وياسين. ب، حاولا، في آذار/ مارس 2015، الوصول إلى سوريا عبر رحلة لقبرص عبروا منها لتركيا ليتوجها بعدها إلى الحدود السورية التركية. وبعد الإطاحة بـ»الخلية الارهابية» قامت قوات الأمن الفرنسية بعمليات مداهمة لمنازل هؤلاء العناصر الخمسة، مما مكنها من العثور على كم كبير من الأسلحة، بينها رشاشات أوتوماتيكية، ومسدسات وذخيرة حية، ونحو 4800 يورو كانت مخصصة لاقتناء أسلحة أخرى. بالإضافة إلى عثور قوات الأمن على دعايات تمجد تنظيم «الدولة»، على شكل نصوص تحرض على الإرهاب والجهاد والولاء للتنظيم الارهابي.

وأشار المدعي العام أن التحقيقات الأولية وعمليات المداهمة، تؤكد مما لا شك فيه، أن «الخلية الارهابية استعانت بـ»خريطة غوغل الرقمية» لرصد مجموعة من الأماكن الحساسة، بعضها يعرف اكتظاظا كبيرا للمواطنين والسياح، مثل «مدينة دزيني لاند» في الضاحية الباريسية، ومقاه ومطاعم وأماكن للعبادة وشبكة الميترو في باريس، إضافة إلى أماكان ذات بعد رمزي مثل مركز الشرطة القضائية الفرنسية، ومركز المخابرات الفرنسية.

وأشار المدعي العام الفرنسي إلى أن قوات مكافحة الإرهاب استخدمت تقنيات محددة جدا خلال عملية التحقيق، غير أنه رفض الكشف عن بعض المعلومات «الحساسة» حفاظا على سرية التحقيق وسرية عمل قوات مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن فرنسا تعيش حالة الطوارئ منذ عام ونصف، وأعلن رئيس البلاد فرانسوا أولاند قبل أيام أنه سيتم تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر على الأقل لأن البلاد مقبلة على حملة انتخابية للمرشحين استعداد للانتخابات الرئاسية العام المقبل.