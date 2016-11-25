﻿تونس: حراك اجتماعي يطالب بمحاسبة «جلادي» نظام بن علي

تونس – «القدس العربي»: شهدت العاصمة التونسية، مساء الجمعة، حراكاً كبيراً بعنوان «لا للإفلات من العقاب» نظمته عدد من المنظمات المدنية والقوى الشبابية وشارك فيه بعض أنصار الأحزاب المعارضة، ويهدف إلى محاسبة «الجلادين» ومرتكبي جرائم التعذيب خلال نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث أشار المحتجون إلى عدم وجود «إرادة» لدى الحكومات المتعاقبة لإنصاف الضحايا وطي صفحة الماضي.

وقال وسام الصغيّر الناطق باسم حركة «مانيش مسامح» وأحد المشاركين في إعداد الحراك «التحرك يهدف إلى المطالبة بمعاقبة من تعلّقت بهم قضائية إجرامية في مجال التعذيب أو الانتهاكات المالية والسياسية في عهد النظام السابق، لأننا طيلة الفترة الماضية لاحظنا عدم وجود إرادة للحكومات المتعاقبة بعد الثورة لمعاقبة هؤلاء المجرمين، لذلك قررنا مواصلة هذا الحراك».

وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة، هي حلقة جديدة من سلسلة الاحتجاجات التي قمنا بها في وقت سابق والتي عبرت عن رفض قانون المصالحة الذي تم إسقاطه لاحقاً، والتحرك الحالي يضم حركة «مانيش مسامح» ومنظمة «أنا يقظ» وعدداً من القوى المدنية والشبابية الأخرى، قد خاطبنا عدد من الأحزاب السياسية كالتيار الديمقراطي والذي عبر عن دعمه للحراك والجبهة الشعبية ونأمل مشاركة الجميع، وهذه الاحتجاجات ستتنوع وتتواصل في المحطات القادمة لحين تجذير مبدأ الانتقال السياسي في تونس على أسس صلبة يمكن من خلالها للضحية أن تعفو عن جلادها وبالتالي طي صفحة الماضي وبناء تونس التي نحلم بها».

واعتبر الصغير، في السياق، أن الجلسات العلنية التي نظمتها هيئة «الحقيقة والكرامة» المشرفة على مسار العدالة الانتقالية في تونس، غير كافية، مضيفاً «مسار العدالة الانتقالية لا يتجلى فقط بسماع الضحية وفسح المجال لها للتعبير، وهناك عدة مسائل يمكن أن تحملنا للحديث عن عدالة انتقالية حقيقة ونحن لا نرى هناك إرادة للذهاب في هذا التوجه العميق الذي يحقق عدالة انتقالية حقيقية، فمثلاً هناك خرق لقانون العدالة الانتقالية من قبل الرئاسة بعد رفضها تمكين الهيئات المسؤولة (الحقيقة والكرامة) من الأرشيف السياسي، ونحن لا نتقد بوجود نية من هذه الحكومة لمحاسبة المتورطين في الجرائم السابقة، وهذه المؤشرات تدفعنا للمزيد من الضغط وتجميع كل الطاقات للتصدي لهذه الإرادة السلبية في هذا الملف».

وكان الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي اتهم هيئة «الحقيقة والكرامة» بمحاولة تفرقة التونسيين وتأليبهم على بعضهم عبر الجلسات العلنية التي قال إنها تتضمن «شهادات من طرف واحد (الضحايا) دون تقديم الرواية المقابلة للأحداث (من قبل المتهمين بارتكاب أعمال تعذيب)».

واعتبر الصغير أن ما قاله بن علي «غير صحيح، لأننا لم نرَ أي مؤشرات ضغينة للضحايا (تجاه الجلادين)، كما أن جل الشعب التونسي غير متطرف وبطبعه لا يرغب بالتشفي، والضحايا يبحثون فقط عن معرفة الجلاد والاعتذار وجبر الضرر، وعلينا أن نعرف أن هناك خطاً سياسياً (النظام) هو المسؤول عن التعذيب وليس شخصاً بعينه، فالخوف من تأليب الناس على بعضهم هو مغالطة تؤكد أن هذا النظام (نظام بن علي) وزعماءه يخافون كشف الجرائم التي كانت ترتكب في ذلك الزمان، ولديهم عقلية الخوف من العدالة الانتقالية وليست لديهم نية لطي هذه الصفحة».