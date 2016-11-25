﻿منع الفنان المغربي نعمان لحلو من دخول مبنى التلفزيزن المصري

الرباط – «القدس العربي»: منع الفنان المغربي المعروف، نعمان لحلو، من دخول مبنى التلفزيون المصري بقرار من رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد تسلمها مذكرة من السفارة المصرية بهذا الشأن.

وجاء قرار وقف التعامل مع نعمان لحلو، ومنعه من دخول مبنى الإذاعة والتلفزيون من خلال المذكرة، رداً على نشره تدوينة عبر صفحته على موقع فيسبوك، حول مواقف مصر من قضية الصحراء وإجرائه حواراً مع قناة الجزيرة تضمن مواقف رافضة لاستقبال القاهرة لوفد من جبهة البوليساريو وألغى الفنان المغربي زيارة لمصر يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بسبب استقبال رئيس مجلس النواب المصري وفداً من جبهة البوليساريو.

وعبر الفنان المغربي عن غضبه من خلال منشور له على فيسبوك، كما طلب من الفنانين المقيمين في مصر اتخاذ موقف ولو بالتنديد من أجل إبراز الإساءة التي تعرض لها المغرب جراء هذا الاستقبال.