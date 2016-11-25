﻿تأجيل محاكمة المغربيتين القاصرتين المتهمتين بالمثلية الجنسية

الرباط- «القدس العربي»: قضت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش المغربية امس الجمعة في قضية الفتاتين القاصرتين المتهمتين بالمثلية الجنسية بإدخال القضية الى المداولة وتأجيلها الى غاية 9 كانون الاول/ ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في وقت دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المغربية لاسقاط التهم عن الفتاتين.

وتوبعت الفتاتان القاصرتان بتهمة المثلية الجنسية، بعدما شوهدتا فوق سطح منزل في مدينة مراكش في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، وهما تتبادلان القبل بشكل فاضح. وانكرت عائلة الفتاتين الواقعة المنسوبة للبنتين، حيث اعتبروا أن كل التهم لموجهة إليهما لا تمت للواقع بصلة، وأن ما جاءت به محاضر الشرطة لا أساس له من الصحة. وأبلغت إحدى أمهات الفتاتين الشرطة بأنها تشتبه في أن القاصرتين تمارسان سلوكاً مثلياً لأنها شاهدت على هاتف ابنتها صورة لهما وهما تقبلان بعضهما البعض، ولاحظت وجود علامة حمراء على عنق ابنتها. قُبض على الفتاتين فوراً واعتقلتا 48 ساعة بشُبهة السلوك المثلي ومثلت الفتاتان في الـ 29 من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي أمام النيابة العامة، التي وجهت إليهما تُهما بموجب المادة 489 من قانون العقوبات المغربي.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعة أصوات للأقليات الجنسية، إن على السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إلى مراهقتين «مشتبه بممارستهما لسلوك مثلي». وتواجه الفتاتان (16 و17 عاماً) عقوبة السجن لفترة تصل إلى 3 سنوات بتهمة تبادل القُبل. وأضاف بيان صدر امس الجمعة أن كثيراً ما تلاحق المحاكم المغربية رجالاً بموجب قوانين مكافحة المثلية في البلاد، لكن هذه أول حالة معروفة لفتيات.

وقالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، «قد تسجن هاتان الفتاتان لمجرّد التعبير عن ميلهما لبعضهما البعض، وعلى السلطات المغربية إسقاط التهم الموجهة إليهما والتوقف عن ملاحقة الناس بسبب علاقات خاصة تحصل بالتراضي».